Lai Châu, destination au fort potentiels dans le Nord-Ouest

En évoquant Lai Châu, beaucoup penseront immédiatement à cette terre au climat frais, aux paysages naturels sauvages et majestueux. Ces dernières années, cette province montagneuse du Nord attire de plus en plus de touristes vietnamiens et étrangers, désireux de vivre des expériences inoubliables dans une région éloignée, riche de l'identité culturelle de 20 groupes ethniques.