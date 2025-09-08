L’Agence Vietnamienne d’Information : tradition et innovation reconnues par des amis internationaux

Depuis près de 80 ans, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) est à la fois un organe de diffusion de l’information officielle et un pont permettant au monde de mieux comprendre le Vietnam et son peuple. De nombreux journalistes et universitaires étrangers lui ont exprimé leur reconnaissance et leur admiration.

Pour David Grunewald (Université libre de Bruxelles), la VNA se distingue par sa jeunesse d’esprit et sa capacité d’innovation, notamment dans le développement sur des plateformes numériques comme YouTube, TikTok ou Instagram.

Le journaliste Alain Gerard, rédacteur en chef de l’Attitude, a souligné son rôle de connexion internationale grâce à un vaste réseau de bureaux de représentation dans et hors du pays, ainsi que le professionnalisme croissant de ses reporters.

Le journaliste Alain Thomas a qualifié la VNA de "bouclier de l’information" du pays, protégeant ses intérêts et son image nationale dans un contexte de concurrence médiatique mondiale intense.

Pour le journaliste kaponais Nagayo Taniguchi, la valeur des journalistes de la VNA réside dans leur patience, leur initiative et leur engagement à produire des reportages approfondis, même à l’heure de l’automatisation croissante des médias.

Aux yeux de ses amis internationaux, la VNA incarne une combinaison harmonieuse entre tradition et modernité : créative, connectée, défenseure de l’information nationale et gardienne des valeurs journalistiques et de l’identité vietnamienne.

