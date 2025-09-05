Le Courrier du Vietnam souffle ses 32 bougies avec ses lecteurs francophones

Le 5 septembre 2025 marque un jalon majeur pour Le Courrier du Vietnam , seul journal en langue française du pays, qui célèbre ses 32 ans d’existence au sein de l’Agence Vietnamienne d’Information. Cet anniversaire illustre le lien vivant et durable qu’il entretient avec ses lecteurs, véritables témoins d’un pont culturel vibrant entre le Vietnam et la francophonie.

À travers mes missions de coopération éducative à l’ambassade de France au Vietnam, je mesure chaque jour combien il est important de disposer de ressources en français accessibles, vivantes et ancrées dans la réalité locale. Pour moi, Le Courrier du Vietnam représente une véritable référence et un lien fort pour la communauté francophone.

Je le consulte régulièrement en ligne et je suis également sa page Facebook, ce qui me permet de rester facilement au fait des actualités du pays, en particulier dans les domaines qui me tiennent à cœur : l’éducation, la francophonie, la politique et la société.

J’ai eu l’occasion de participer au jury de la demi-finale du concours “Jeunes Reporters Francophones” en 2024 et j’aurai le plaisir de renouveler l’expérience en 2025. Ce concours illustre parfaitement le rôle du Courrier du Vietnam : donner la parole à la jeunesse francophone et valoriser son regard sur le monde.

Dans le cadre de mes projets, j’ai souvent partagé des articles du journal avec les professeurs et étudiants francophones avec lesquels je collabore, qui peuvent s’en servir comme support pédagogique privilégié. Je garde notamment le souvenir des articles consacrés aux événements organisés par l’ambassade, tels que la Journée internationale des professeurs de français en novembre 2024, ou encore la couverture du Forum de l’emploi en mars 2025, qui a présenté aux jeunes francophones les opportunités professionnelles offertes par les entreprises et institutions au Vietnam.

Pour moi, Le Courrier du Vietnam est bien plus qu’un hebdomadaire, c’est un repère clé pour s’informer et un outil précieux pour renforcer la visibilité de notre langue et de notre communauté francophone ici, au Vietnam. Je salue le travail remarquable de toute l’équipe et lui souhaite un très bel anniversaire.

Pauline Vidal

Chargée de coopération éducative et numérique

de l’ambassade de France au Vietnam

Les joies de la lecture

Quelle chance de pouvoir m’adresser à vous pour le 32e anniversaire de cet hebdomadaire francophone, en tant que membre de notre bel Institut français mais également comme fervent lecteur du Courrier du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Depuis bientôt un an, j’ai le plaisir de parcourir les 60 pages du journal, cà phê phin (café filtre) matinal en main, et d’apprendre les grands - et petits - sujets de préoccupation nationale, dossiers et rubriques politico-économiques en tête. Plus d’une fois, vous m’avez fait découvrir des personnes formidables au travers des portraits, et chaque semaine, je comprends un peu mieux comment se tissent les relations internationales, aussi grâce à vous.

Si je m’amuse à remplir en trente minutes chronos les grilles de mots fléchés, je crois que c’est encore en les élaborant pour vous que je suis le plus satisfait.

Enfin, une fois venu le moment des vacances, je reprends les pages marquées d’un pli sur vos journaux et je cherche l’inspiration de ma prochaine escapade. J’ai découvert certaines merveilles grâce à vous !

Ainsi donc, je continuerai avec enthousiasme de vous lire. Merci pour votre engagement auprès de la communauté francophone, et bravo pour ces 32 ans.

Andrea Taglioni

Chargé de coopération scientifique et universitaire

de l’Institut français du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville

Un témoignage vivant d’amitié

Quand on vit au Vietnam en tant que francophone, on se rend vite compte qu’il existe peu d’espaces où l’on peut retrouver notre langue et notre culture au quotidien. C’est précisément là que Le Courrier du Vietnam joue un rôle essentiel.

Depuis de nombreuses années, ce journal nous relie, nous informe et nous accompagne dans la découverte d’un pays fascinant et en constante évolution. Ce journal est unique dans toute l’Asie du Sud-Est, comme un témoignage vivant de l’amitié particulière entre la Francophonie et le Vietnam.

Personnellement, j’attends chaque numéro avec impatience. J’y trouve un équilibre rare entre actualité économique, vie culturelle et initiatives de la communauté francophone. La rubrique consacrée à l’éducation et à la francophonie me touche particulièrement, car elle illustre la vitalité d’une langue qui continue d’unir des générations et des horizons très différents.

Lors de mon arrivée au Vietnam, un ami m’a offert un exemplaire du Courrier du Vietnam en me disant : “Garde-le, c’est ton lien avec la francophonie ici”. Qu’on le lise seul ou à plusieurs, il circule souvent de main en main et suscite des échanges animés autour d’un café. Pour les plus anciens, il éveille toujours une foule d’émotions et de souvenirs.

Je souhaite au Courrier du Vietnam un très bel anniversaire et surtout encore de longues années de succès au service de ses lecteurs, de l’amitié et de la francophonie au Vietnam.

Bertrand Albin

Entrepreneur au Vietnam

Compagnon de route pour les voyageurs

Je suis directeur de l’agence Aventure Vietnam Travel et pour moi, le voyage ne se résume pas à un simple déplacement géographique. “Voyager, c’est aller à la rencontre de l’autre, découvrir des cultures vivantes et partager des instants authentiques”. Cette vision, je la retrouve chaque semaine dans les pages du Courrier du Vietnam, seul journal en langue française publié au Vietnam, qui est pour moi une véritable source d’inspiration.

Lecteur assidu, je voue une affection particulière aux rubriques Culture et Tourisme. Elles racontent le pays tel qu’il est : ses villages de montagne où les traditions perdurent, ses marchés colorés, l’accueil chaleureux des habitants. Ces récits redonnent au voyage son sens profond : l’échange et la compréhension mutuelle.

Une anecdote illustre mon attachement au journal. Je me rappelle avoir conseillé à des voyageurs francophones la lecture d’un article du Courrier du Vietnam consacré aux voyages hors des sentiers battus, à la rencontre des ethnies locales ainsi qu’aux paysages à couper le souffle du Nord. Enthousiasmés par ce reportage, ces visiteurs ont choisi d’intégrer cette expérience dans leur circuit. En partageant les travaux aux champs, la vie quotidienne et les repas traditionnels avec des ethnies locales, ils ont compris que l’authenticité ne s’explique pas : elle se vit.

Pour moi, le Courrier du Vietnam est un passeur culturel, un compagnon de route fidèle qui relie les communautés francophones au Vietnam et révèle, avec justesse et sincérité, l’âme véritable de ce pays.

Dào Thanh Binh

Directeur d’Aventure Vietnam Travel,

agence francophone de voyage sur mesure basée à Hanoï

Promouvoir la culture vietnamienne à l’international

Le Courrier du Vietnam m’aide depuis six ans à partager l’actualité de ma série documentaire Il était un pont au Vietnam et à promouvoir la culture vietnamienne à l’international. Au-delà du journal, ce sont surtout des journalistes que je remercie – Hervé, Thu Ha, Thuy Ha Vu, Duong Dang et bien d’autres.

Je partage avec eux ce désir de mieux comprendre le Vietnam contemporain, sans oublier ses racines et son héritage multiculturel. Contrairement aux médias de masse, le journal reste humble, intelligent et ne recherche pas le buzz.

Récemment, la plateforme numérique du journal s’est transformée, offrant davantage de visibilité aux acteurs culturels. Je ne suis pas particulièrement confiant ou préoccupé par l’avenir de la francophonie au Vietnam, car ce n’est pas l’objectif principal du pays.

Au-delà de ces belles dynamiques d’échanges culturels entre la France et le Vietnam, je vois une multitude d’acteurs déterminés à exprimer leurs passions et leur créativité pour participer à ce petit océan de lumière que représente la culture franco-vietnamienne.

Encore une fois, merci au Courrier du Vietnam et courage à tous les ambassadeurs de la culture franco-vietnamienne, et salut à toute la diaspora vietnamienne de France qui suit également nos aventures !

François Bibonne

Réalisateur du documentaire "Il était un pont au Vietnam"

Un compagnon de route fidèle

Pour moi, le Courrier du Vietnam est un passeur culturel, un compagnon de route fidèle qui relie les communautés francophones au Vietnam.

Comme j’apprends le français, lire le Courrier du Vietnam est pour moi un bon exercice.

Tout en m’exerçant à la lecture du français, j’y trouve des informations sur différents aspects de l’actualité vietnamienne.

En politique, j’ai pu ainsi suivre certaines relations internationales entretenues par le Vietnam, notamment avec Singapour, le Japon, la Suisse, le Maroc, le Sénégal, l’Europe… J’y ai aussi vu que le Vietnam participait à des actions liées à l’environnement. On y lit également des articles sur la lutte contre la pollution à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

On découvre aussi certaines actions intéressantes pour l’éducation, qui est un domaine très important pour toute la nation. J’ai trouvé, entre autres, un article sur la construction d’internats dans des régions frontalières. Un autre présentait la construction d’une école dans un village de Thanh Hoa (Centre) et sa modernisation. Tout cela témoigne du développement du pays.

J’ai surtout aimé découvrir certaines actions sociales. L’article sur les activités organisées pour les enfants de l’hôpital de pédiatrie lors de la Journée internationale de l’enfance était particulièrement émouvant. Autre exemple marquant : le restaurant de la compassion à Cà Mau, où des repas à prix symbolique sont proposés aux plus démunis.

L’hebdomadaire contient d’autres rubriques intéressantes, sur la culture (cinéma, spectacles, mode) et sur la cuisine vietnamienne. J’y retrouve aussi des saveurs familières, comme le đá me, une boisson ordinaire au Vietnam et très appréciée pour sa fraîcheur.

Pour toutes ces raisons, je suis attaché au Courrier du Vietnam, qui m’accompagne à la fois dans mon apprentissage du français et dans ma découverte du pays.

Tinh Hoàng

Assistante spéciale du directeur

d'Animals Asia Foundation.

Une belle occasion de découvrir les saveurs vietnamiennes

Je commence ce témoignage par une anecdote un peu "choquante" : je ne suis qu’un lecteur occasionnel du Courrier. En fait, je n’ai pas besoin de lire intégralement le Courrier du Vietnam pour connaître les actualités ou suivre les sujets contemporains, car ce besoin est déjà rempli avec les médias vietnamiens (en vietnamien) et étrangers (en langues étrangères) que je lis (presque) tous les jours. Familier avec le seul hebdomadaire francophone au Vietnam depuis une vingtaine d’années, je porte plutôt mon intérêt sur les articles abordant l’histoire et les traditions culturelles du Vietnam.

Quand j’étais étudiant en France il y a 25 ans, je voulais faire des exposés sur la culture traditionnelle vietnamienne lors des cours de français organisés aux étudiants étrangers. À l’époque, Internet était à peine accessible au Vietnam, les ressources documentaires en la matière étaient rares, tant en format papier qu’électronique. J’avais du mal à trouver de bons mots ou la bonne expression pour les idées abordées dans mes exposés. J’aurais aimé avoir accès aux articles soigneusement écrits avec des termes spécialisés que je n’ai découverts que quelques années plus tard dans le Courrier du Vietnam, après mon retour au pays. Je peux enrichir mon vocabulaire de français avec les articles de la rubrique «Culture», mais aussi parus dans "Dossier", très élaboré, parfois dans "Photoreportage", ou encore "Société" et "Découverte"... Et les recettes proposées en fin de magazine donnent aux lecteurs une belle occasion de découvrir les saveurs vietnamiennes. Joyeux Anniversaire au Courrier du Vietnam !

Nguyên Tân Dài

Responsable de l'antenne AUF

de Hô Chi Minh-Ville

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : NVCC/CVN