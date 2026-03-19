Hô Chi Minh-Ville attire des investissements technologiques dans l’industrie manufacturière

Hô Chi Minh-Ville attire des investissements technologiques dans l’industrie manufacturière. Cette dynamique permet aux entreprises locales d’accéder plus facilement à des équipements et procédés modernes, tout en orientant l’industrie vers la transformation numérique et une production plus verte.

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Photo : VNA/CVN

Dans un contexte où l’économie vietnamienne, et plus particulièrement celle de Hô Chi Minh-Ville, fait face à de nouvelles exigences en matière de croissance durable, le secteur manufacturier de la métropole attire un nombre croissant d’entreprises étrangères à la recherche d’opportunités de transfert de technologies. Cette dynamique permet aux entreprises locales d’accéder plus facilement à des équipements et procédés modernes, tout en orientant l’industrie vers la transformation numérique et une production plus verte.

Depuis le début de 2026, le secteur de l’industrie et du commerce de la ville a mis en œuvre diverses politiques visant à soutenir les entreprises manufacturières, à développer le marché intérieur et à déployer la stratégie logistique pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050.

Au cours des premiers mois de 2026, l’indice de production industrielle (IIP) a maintenu une progression positive, l’industrie manufacturière conservant son rôle moteur avec des carnets de commandes stables. Dans un contexte de réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales, le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier s’affirment comme des destinations attractives pour les investisseurs étrangers.

Le segment de la transformation et de l’emballage entre dans une phase de "re-sélection", confronté à la hausse des coûts, à des normes de marché de plus en plus strictes et à la nécessité d’optimiser la performance sur la base des données. La compétitivité ne repose plus uniquement sur l’échelle de production, mais sur l’efficacité opérationnelle et la stabilité, mesurées à travers des indicateurs tels que le taux de défaut, la consommation d’énergie et de matières, le taux de rebut et le coût total de possession (TCO) des équipements sur leur cycle de vie.

Dans ce contexte, de nombreuses entreprises réorientent leurs décisions d’investissement, passant d’une logique d’"achat de machines" à celle d’"achat de performance", fondée sur les données et l’exploitation réelle.

Le segment de l’emballage figure parmi les plus dynamiques au Vietnam, avec un taux de croissance attendu de 15 à 20% dans les prochaines années. Dans ce contexte, l’industrie italienne des machines d’emballage, l’une des plus avancées au monde, constitue un partenaire technologique de premier plan grâce à son haut niveau d’innovation et à la qualité de ses solutions.

L’objectif d’une croissance à deux chiffres

Selon l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA), l’Italie se distingue également par le développement de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement, contribuant à aider les entreprises à répondre aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Depuis plusieurs années, l’ITA participe au salon ProPak Vietnam et prévoit la présence d’environ 15 entreprises italiennes en 2026, offrant aux entreprises vietnamiennes des opportunités d’accès à des technologies avancées et de renforcement de la coopération.

Parallèlement, plusieurs expositions internationales sont prévues à Hô Chi Minh-Ville en mars et avril 2026, notamment DrinkTech Vietnam 2026, Plastics & Rubber Vietnam 2026 et Food & Hospitality Vietnam 2026.

Selon Bùi Ta Hoàng Vu, directeur du Service municipal de l’industrie et du commerce, Hô Chi Minh-Ville vise une hausse de 10,5% de l’IIP en 2026 et poursuit l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

Le secteur prévoit d’attirer des investissements pour développer 5 à 7 nouveaux clusters industriels, de promouvoir les industries de haute technologie, les industries de soutien et les industries vertes.

Du côté des autorités locales, Nguyên Công Vinh, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné la nécessité d’élaborer rapidement des scénarios d’adaptation et d’assurer la sécurité énergétique dans un contexte international instable, afin de garantir les objectifs de croissance pour 2026 et la période 2026-2030.

VNA/CVN