Hanoï : affluence record à l'aéroport international de Nôi Bài à l'approche du Têt

Le 14 février, correspondant au 27ᵉ jour du dernier mois lunaire 2025, l’aéroport international de Nôi Bài à Hanoï a enregistré sa plus forte affluence de la période précédant le Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

Selon les statistiques des autorités aéroportuaires, l’aéroport de Nôi Bài a enregistré, en une seule journée, 674 mouvements d’atterrissage et de décollage, avec 116.276 passagers ayant transité par ses terminaux.

Le trafic international demeure particulièrement soutenu, avec près de 50.000 voyageurs, reflétant une hausse notable des retours au pays à l’approche des festivités du Têt.

Les responsables de l’aéroport international de Nôi Bài ont indiqué que, malgré l’augmentation marquée du flux de passagers, l’extension du terminal international T2, conjuguée à l’intégration de technologies modernes, permet d’assurer la fluidité des opérations et la continuité des services tout au long du parcours des voyageurs.

Toutefois, face à l’affluence record observée ces derniers jours, l’aéroport recommande aux passagers internationaux d’anticiper un temps d’attente plus long aux zones de contrôle à l’arrivée. Il est ainsi conseillé de préparer à l’avance passeport et visa, de se conformer aux consignes d’orientation et de respecter l’organisation des files d’attente afin de faciliter les formalités.

Par ailleurs, les unités opérationnelles ont renforcé leurs effectifs pour optimiser la gestion des flux et assister les passagers dans ce contexte de trafic intense, garantissant ainsi la sécurité et la qualité de service durant la période de pointe du Nouvel An lunaire.

