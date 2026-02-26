Sécurité aérienne : des mesures renforcées face aux intrusions de drones

Face à la multiplication alarmante des véhicules aériens sans pilote (UAV), communément appelés drones, dans les zones de décollage, d’approche et d’atterrissage des avions à proximité de l’aéroport international de Dà Nang (Centre), le ministère de la Construction a publié une directive visant à prévenir les risques que ces engins font peser sur la sécurité des opérations aériennes dans les aéroports et les aérodromes.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Construction a demandé au ministère de la Défense, au ministère de la Police ainsi qu’aux comités de pilotage de la lutte contre le terrorisme des villes et provinces d’ordonner aux agences et unités compétentes de renforcer la gestion, l’inspection et la surveillance des UAV et autres véhicules volants. Il a insisté sur le strict respect des dispositions du décret n° 288/2025/ND-CP ainsi que des autres réglementations légales en vigueur.

Le ministère de la Construction a demandé au Comité municipal de pilotage de la lutte contre le terrorisme de Dà Nang de charger les forces de police et les forces armées locales de mettre en place un mécanisme permanent de coordination inter-agences entre la police, l’armée et les unités de l’aviation civile, afin d’assurer la surveillance, l’alerte précoce et la gestion rapide des situations émergentes, tout en définissant clairement les responsabilités de chaque partie.

Les agences et services concernés sont appelés à renforcer leur vigilance et les contrôles, à sanctionner strictement toute infraction commise par des organisations ou des individus, conformément à la loi, à envisager des mesures de dissuasion à distance à l’encontre des drones pénétrant illégalement dans l’espace aérien réglementé.

Parallèlement, les autorités sont invitées à intensifier les campagnes de sensibilisation et d’information du public, notamment dans les zones résidentielles proches des aéroports, sur les risques encourus, les conséquences juridiques et les sanctions applicables aux actes menaçant la sécurité aérienne, ainsi que sur la réglementation encadrant la gestion et l’utilisation des aéronefs sans pilote et autres véhicules volants.

Selon les données de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, l’aéroport international de Dà Nang a enregistré, entre septembre 2025 et février 2026, plusieurs survols illicites de drones dans les couloirs d’approche. Ces appareils ont été détectés à des distances comprises entre 3 et 12 milles nautiques, à des altitudes variant de 1.000 à 3.800 pieds, faisant planer un risque élevé de collision. Le 17 février 2026, deux incidents ont perturbé 33 rotations aériennes, tandis que le 22 février, deux autres cas ont affecté 36 vols supplémentaires. Au total, plus de 50 vols ont subi des retards ou des déroutements vers des aéroports de secours, entraînant des pertes économiques significatives et fragilisant la chaîne d’exploitation durant la haute saison.

Le secteur de l’aviation adresse un avertissement clair : l’utilisation de drones à proximité des complexes aéroportuaires est strictement interdite sans autorisation préalable. Une imprudence, même passagère, peut exposer des centaines de passagers à des risques graves et causer des préjudices financiers considérables aux compagnies aériennes. Les auteurs de telles infractions s’exposent non seulement à de lourdes sanctions administratives, mais également à des poursuites pénales sévères, en fonction du degré de dangerosité des faits. La sécurité aérienne demeure une priorité absolue, qui requiert la responsabilité civique de chaque citoyen.

VNA/CVN