Le collège Giang Vo s'est vu décerner le LabelFrancÉducation

Photo : CTV/CVN

Le matin du 18 septembre, le collège Giang Vo a organisé une cérémonie de réception du LabelFrancÉducation, une marque d'excellence décernée aux meilleurs établissements bilingues pour la qualité de leur enseignement du français.

Créé en 2012 et géré par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le LabelFrancÉducation est remis après un processus de contrôle et d'évaluation rigoureux de la qualité des programmes bilingues des écoles candidates.

Après une période de soumission de dossier et une reconnaissance en novembre 2023, la cérémonie de réception du LabelFrancÉducation marque une étape importante pour le collège Giang Vo, qui entre officiellement dans le réseau de 716 écoles à travers le monde, dont 21 au Vietnam, qui arborent ce label.

Photo : CTV/CVN

La cérémonie a été honorée par la présence de l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, de l'attaché de coopération éducative de l'ambassade de France, Arnaud Pannier, et du vice-directeur du Bureau de l'éducation et de la formation de l'arrondissement de Ba Dinh, Nguyên Nhu Tùng. Du côté du collège, Tô Thi Hai Yên, directrice de l'établissement, était présente, ainsi que des représentants des parents d'élèves et 156 élèves du programme français du collège Giang Vo.

Prestigieux label

"Le LabelFrancÉducation est un certificat de qualité délivré par le gouvernement français aux établissements scolaires à l'étranger qui contribuent positivement au développement de la langue et de la culture françaises", a souligné l'ambassadeur Olivier Brochet.

Il a félicité l'établissement pour l'obtention de ce prestigieux label, attestant que le collège Giang Vo a satisfait à de nombreux critères d'évaluation selon les standards internationaux, tels qu'un environnement éducatif accueillant et moderne, une équipe enseignante hautement qualifiée, et un programme éducatif complet englobant la culture, l'art et les compétences.

Photo : CTV/CVN

De son côté, Mme Hai Yên a tenu à rappeler l'engagement du collège dans la promotion de la langue française : "Dès ses premiers jours de création, le collège Giang Vo a intégré l'enseignement du français dans son programme. Aujourd'hui, nous voyons des générations d'élèves maîtrisant parfaitement cette langue, qui l'ont utilisée comme tremplin pour leurs études et carrières professionnelles, et qui ont brillé dans de nombreux domaines".

Photo : CTV/CVN

Ce label international, décerné par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, n'est pas simplement une reconnaissance des efforts déployés par l'école, mais un véritable levier qui ouvrira de nouvelles portes pour les élèves et le corps enseignant. "Avec ce label, nous accédons à un vaste réseau d'écoles à travers le monde. Il offre à nos enseignants et à nos élèves des opportunités d'échanges académiques, d'accès à des ressources pédagogiques enrichies, et surtout, il renforce notre position dans le système éducatif vietnamien et international", a ajouté Mme Hai Yên.

Photo : CTV/CVN

En témoignage de leur reconnaissance, les élèves de la section française ont offert à l'ambassadeur de France au Vietnam une œuvre d'art particulièrement émouvante : une peinture réalisée par leurs soins, symbolisant leur affection pour la langue française et leur ambition : "Avec le français, nous irons plus loin, plus vite". Ce geste, simple mais profondément symbolique, illustre l'attachement des jeunes générations vietnamiennes à la langue de Molière, et reflète également les liens de coopération et d'amitié qui unissent le Vietnam et la France.

Photo : CTV/CVN

La cérémonie a également été agrémentée de performances artistiques exceptionnelles, où les élèves ont présenté des spectacles inspirés de la riche culture vietnamienne, tout en mettant en valeur leur passion pour la langue française. Ces moments culturels ont non seulement renforcé l'atmosphère conviviale de la journée, mais ont également souligné l'importance des échanges culturels entre les deux pays.

Photo : CTV/CVN

Avec le LabelFrancÉducation, le collège Giang Vo a affirmé sa position dans un réseau d'institutions d'excellence, tant au niveau national qu'international. Cette étape marquante annonce un avenir prometteur pour lui, qui s'efforce constamment d'améliorer la qualité de son enseignement pour répondre aux attentes croissantes des parents et des élèves en matière d'apprentissage du français.

Nhung - Nga/CVN