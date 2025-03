Le village de Buot, une oasis de tranquillité

Dans les cours des maisons sur pilotis à Buot, les pêchers en fleurs déploient leurs teintes éclatantes, agrémentées de rubans en brocatelle et d’ornements multicolores. L’atmosphère du printemps imprègne chaque foyer.

Les visiteurs y sont chaleu-reusement accueillis par des danses traditionnelles exécutées par les femmes Thái avant d’être conviés à une expérience sensorielle originale. Par groupes de deux, les yeux bandés et les pieds nus, ils avancent, guidés par les habitants à travers une série de plateaux en bois remplis de divers matériaux : sable, écorces de cacahuètes, feuilles sèches, boue... Leur mission est d’identifier ces textures.

Le tourisme, une des priorités

Cette activité immersive suscite surprise et amusement parmi les participants, qui redécouvrent leurs sensations tactiles en l’absence de repères visuels. "Nous avions les yeux bandés pour ne pas voir où nous mettions les pieds. Il nous a ainsi fallu vraiment utiliser nos autres sens pour ressentir les différents matériaux. Cela permet également d’imaginer et de comprendre la vie quotidienne des communautés locales. C’est donc une façon vraiment très amusante et intéressante de découvrir la culture", partage Maija Seppmälä, chargée d’affaires de l’ambassade de Finlande.

Trân Tuân Anh, directeur exécutif du Fonds Cât Cánh (CC Foundation), salue l’implication active des habitants dans le développement touristique. Son organisation, en collaboration avec le Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest (TABA), a investi dans un projet de boisement à Chiêng Yên.

"Le tourisme devient actuellement l’une des priorités de Buot. Nous sommes impressionnés par l’engagement des villageois, qui endossent le rôle de guides avec un grand professionnalisme", souligne-t-il.

Un havre de paix et de sérénité

Situé au cœur d’une vallée paisible de la commune de Chiêng Yên, le village de Buot est principalement peuplé par les ethnies Thái et Muong. Encore préservé du tourisme de masse, il conserve une atmosphère sereine, où le rythme de vie suit le cours paisible de la nature environnante. Le nombre limité d’établissements d’hébergement contribue à maintenir son authenticité et son calme.

Ici, les traditions demeurent vivantes et visibles à travers l’architecture sur pilotis, les tenues traditionnelles, la gastronomie et le mode de vie des habitants. En se promenant sur les sentiers verdoyants du village, les visiteurs peuvent apercevoir une vieille dame s’affairer à son métier à tisser ancestral, ou écouter un homme jouer de la flûte sur le perron de sa maison. Ce cadre envoûtant fait de Buot une destination idéale pour ceux en quête de tranquillité.

"Le village est si magnifique, et les minorités ethniques locales ont beaucoup à offrir aux visiteurs. J’aime aussi l’idée que les communautés locales soient au cœur des activités touristiques, qui s’appuient sur la protection de l’environnement. J’espère vraiment que davantage de gens viendront découvrir la belle nature ici ainsi que la vie des communautés locales", confie Maija Seppmälä.

Un des trésors du village est son ruisseau poissonneux, strictement préservé par une convention villageoise interdisant toute pêche. Ce respect des traditions permet aux visiteurs d’admirer des milliers de poissons évoluant dans une eau cristalline, leur offrant une scène à la fois rare et fascinante.

"Sauvage mais hospitalière, c’est ainsi que je décrirais mon expérience ici", partage Trân Tuân Anh. "Normalement, pour bénéficier d’un tel paysage, il faut parcourir sept à huit heures de route vers Mù Cang Chai (province de Yên Bái, au Nord) ou Pù Luông (province de Thanh Hóa, au Centre). Mais Buot, situé à seulement trois heures de route, est facilement accessible". Trân Tuân Anh envisage ainsi de promouvoir cette destination auprès des jeunes voyageurs et des personnes âgées, pour qui les longs trajets sont contraignants.

Les visiteurs apprécient également les produits agricoles locaux, comme le riz Te Râu ainsi que les fruits et légumes bio, disponibles dans les magasins du village. Le centre TABA a mis en place le modèle de "Village du patrimoine agricole", visant à créer un écosystème combinant production agricole et développement touristique. Grâce à cette initiative, Buot évolue tout en améliorant les conditions de vie de ses habitants.

La gastronomie locale constitue un autre atout majeur du village. Les cuisiniers ethniques séduisent les gourmets avec des spécialités telles que le xôi ngũ sac (riz gluant aux cinq couleurs), le com lam (riz gluant cuit dans un tube de bambou), ou encore le gà nuong mac khén (poulet rôti aux épices montagnardes). Grâce à leur savoir-faire, ces plats simples se transforment en véritables festins.

Ce printemps, laissez-vous tenter par une escapade à Buot. Entre air pur des montagnes, paysages luxuriants et hospitalité chaleureuse, le village promet une expérience inoubliable !

Vân Anh/CVN