Le Fansipan se couvre de givre

Dans la matinée du 5 janvier, une pellicule de givre a recouvert le mont Fansipan - le plus haut sommet du Vietnam - dans la province montagneuse de Lào Cai.

Dès l'aube, un voile de givre a délicatement drapé les sentiers et les arbres du Fansipan, transformant la nature en une toile scintillante. Chaque brindille, chaque feuille était parée de cristaux de glace, créant un paysage féerique qui a émerveillé les visiteurs.

Avec ses 3.147 m, le Fansipan est le premier lieu au Vietnam à se parer d'un manteau blanc chaque hiver. Ces dernières années, des chutes de neige ont transformé le mont et son complexe spirituel en un paysage féerique, attirant des curieux de partout. Imaginez-vous au sommet, entouré d'une mer de nuages cotonneuse, avec un panorama à couper le souffle.

Cette scène, d'une beauté saisissante, est une source d'inspiration inépuisable pour les photographes et les voyageurs en quête de paysages grandioses.Envie d'un hiver féerique ? Le Fansipan vous offre un décor de carte postale, avec ses sommets enneigés et ses paysages à couper le souffle. Préparez-vous à vivre une expérience unique et à vous ressourcer au cœur de la nature.

VNA/CVN