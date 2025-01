Son La

Réveiller les potentiels et atouts du tourisme de Vân Hô

>> Quang Ninh cherche à attirer plus de croisiéristes internationaux

>> À Huê, protection du patrimoine et tourisme se renforcent mutuellement

>> Les voyages en famille dominent les tendances de tourisme

>> Propulser le secteur touristique vers de nouveaux sommets

Dès le petit matin, le village de Buot de la commune de Chiêng Yên baigne dans une ambiance festive. Les habitants locaux, principalement issus de l’ethnie Thai, vêtus de leurs costumes traditionnel, manifestent un enthousiasme évident à l’idée de recevoir les invités. Ils ne cachent pas leur fierté de voir leur commune choisie pour inaugurer ce rendez-vous touristique important.

L’événement vise à promouvoir le développement de l’écotourisme et à préserver la culture locale tout en établissant des connexions entre les destinations, les agences de voyages, les médias et les visiteurs. La Semaine touristique de Vân Hô 2025 est organisée par le Comité populaire du district de Vân Hô en collaboration avec le Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest (TABA), chargé de la mise en œuvre du projet intitulé "Conservation du système des paysages dans le développement de l’écotourisme en faveur de la communauté des ethnies minoritaires au Vietnam". L’événement rassemble trois villages que sont Buot, Hua Tat et Chiêng Di.

Une riche palette d’activités

La Semaine touristique de Vân Hô 2025 propose une variété d’activités aux visiteurs qui peuvent explorer les paysages naturels et découvrir les particularités culturelles des villageois de Buot lors de l’exposition "Nature inside" (Nature à l’intérieur). Au village de Hua Tat, ils sont fascinés par la vie des H’mông, notamment à travers les arts de la production du papier do (papier de rhamnoneuron) et de la technique du batik (dessin à la cire d’abeille sur tissu).

Les visiteurs sont également invités à participer aux jeux traditionnels des H’mông à l’occasion de leur Têt traditionnel, tout en dégustant des spécialités locales. Par ailleurs, une autre activité incontournable est la balade au marché nocturne du village de Chiêng Di.

Grâce à ces animations variées, Vu Thanh Hai, vice-président du Comité populaire de Vân Hô, exprime son souhait : "J'espère que le paysage magnifique de Vân Hô et l’hospitalité des habitants vous laissent des expériences inoubliables et de beaux souvenirs".

De son côté, Maija Seppmälä, conseillère en politique de développement à l’ambassade de Finlande au Vietnam, inaugure l’événement en déclarant : "À travers cette semaine du tourisme, j’espère que le développement de l’écotourisme dans la région sera encouragé et les valeurs culturelles et environnementales des villages touristiques communautaires de Vân Hô seront préservées". Elle ajoute que l’événement attire de nombreux visiteurs, notamment des représentants d’agences de voyages et des médias, qui contribueront à promouvoir les destinations touristiques communautaires ainsi que les cultures autochtones.

Il convient de noter que l’ambassade de Finlande apportent des finances au TABA pour qu'il met en œuvre du projet "Conservation du système des paysages dans le développement de l’écotourisme en faveur de la communauté des ethnies minoritaires au Vietnam".

"Buot est un endroit magnifique. Je suis heureuse de pouvoir visiter ce village traditionnel dans un cadre exceptionnel, entouré de montagnes et à proximité d’un ruisseau. J’ai également découvert le mode de vie local des minorités ethniques. Je dois dire que je suis très impressionnée par cet endroit", partage la diplomate après avoir visité l’exposition "Nature à l’intérieur".

Des moments de détente inoubliables

Trân Tuân Anh, directeur exécutif de CC Foundation, une organisation dont la mission principale est de financer des initiatives et projets de développement communautaire durable, salue la participation active des habitants. "Ils sont devenus de véritables guides, partageant avec nous les histoires de leur village", affirme-t-il.

Nguyên Quang Kiên, un YouTuber, témoigne : "Je viens du district voisin de Môc Châu, mais c’est la première fois que je participe à un programme comme celui-ci. C’est vraiment intéressant. J’ai réalisé des vidéos que je vais montrer à mes amis, et je reviendrai avec eux."

Le district de Vân Hô fait partie de la Zone touristique nationale de Môc Châu de la province de Son La. Ce territoire bénéficie d’un climat frais, de paysages naturels spectaculaires et de nombreuses particularités culturelles uniques. Le développement touristique est une priorité pour les autorités locales.

À l’avenir, Dinh Thi Huyên, directrice du TABA, déclare : "Nous souhaitons établir une collaboration étroite entre les différents villages ethniques de Vân Hô afin d’exploiter les atouts de chacun. Par exemple, à Hua Tat où le tourisme s’est développé depuis plus de dix ans, les services d’hébergements sont bien assurés par les foyers locaux. Cependant, cette destination n’est pas aussi riche en paysages naturels. Ainsi, nous proposons une balade au village de Buot, qui offre des cascades, des ruisseaux et des montagnes".

Mme Huyên souligne également l’importance d’un tourisme durable axé sur la préservation des valeurs culturelles autochtones.

Texte et photos : Vân Anh