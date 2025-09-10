La VNA, vers un écosystème d’information numérique

Dans le contexte de profondes mutations du journalisme mondial sous l’effet de la technologie et de la transformation numérique, l’Agence Vietnamienne d’information (VNA), en qualité d'agence nationale de presse, accélère sa modernisation, depuis les infrastructures techniques jusqu’aux produits multimédias interactifs, afin de bâtir un écosystème d’information numérique adapté aux attentes d’un public diversifié.

Le journal en ligne VietnamPlus, une unité pionnière de la VNA, a adopté une stratégie de développement axée sur le lecteur. Il a modernisé ses méthodes de travail en utilisant des technologies de pointe pour consolider son écosystème numérique. Grâce à des technologies intelligentes de collecte et d'analyse de données, VietnamPlus personnalise l'expérience des lecteurs et les incite à rester fidèles, ce qui se traduit par une augmentation durable du trafic.

Dans l'optique de s'adapter aux habitudes de consommation de l'information sur smartphone, VietnamPlus a développé une stratégie "mobile-first" en construisant un écosystème de presse présent sur toutes les plateformes. Le journal a été l'un des premiers au Vietnam à diffuser des informations sur des enceintes intelligentes, à intégrer du contenu sur les écrans de verrouillage d'Android et à développer des applications sur Zalo et PWA, qui ont été téléchargées des dizaines de milliers de fois.

Le journal a également été un précurseur dans l'application de l'automatisation et de l'intelligence artificielle (IA) dans le processus de production de l'information : création d'illustrations, de graphiques, correction orthographique, propositions de mots-clés, intégration de chatbots et d'assistants vocaux en vietnamien sur les enceintes intelligentes. La rédaction innove constamment en matière de formats de contenu, notamment pour les sujets brûlants et approfondis, en utilisant des formats longs, des infographies, des vidéographies, du journalisme de données, de la réalité virtuelle (RV) et de la réalité augmentée (RA).

Le journaliste Trân Tiên Duân, rédacteur en chef de VietnamPlus, a affirmé que la stratégie de transformation numérique de son journal n'est pas une campagne à court terme, mais un long et persévérant voyage, systématiquement construit avec le principe de placer le lecteur au centre.

Outre VietnamPlus, les journaux Tin Tuc (Nouvelles) et Dân tôc (Ethnies) de la VNA ont également été classés parmi les meilleurs en matière de transformation numérique en 2024. La rédactrice en cheffe de Tin Tuc, Ninh Hông Nga, a partagé que la transformation numérique n'est pas seulement un investissement dans l'infrastructure ou la construction de plateformes techniques, mais un processus de transformation complète de la pensée, du modèle opérationnel et de la valeur des produits.

Des infrastructures numériques modernes et synchronisées

En charge de la construction, du développement, de la gestion et de l'exploitation du système technique de l'agence, le Centre technique de la VNA contribue activement à la promotion de la transformation numérique à l'échelle de l'agence. Le Centre a déployé un centre de données, un système de serveurs, un réseau interne à haut débit, des réseaux de transmission de données et par satellite, répondant ainsi à la production et à la distribution d'informations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Vietnam et à l'étranger. Les capacités de traitement et de stockage ont doublé et la bande passante Internet a augmenté d'environ 40% grâce aux mises à jour des infrastructures.

Reconnaissant que la presse en ligne est la principale force de l'information multimédia, le Centre a aidé à mettre à niveau la technologie de neuf journaux et sites d'information, permettant aux rédactions de développer des vidéos, des graphiques, des podcasts, des méga-stories et du journalisme de données.

Le directeur du Centre technique de la VNA, Nguyên Duc Vu, a déclaré que pour faire de la VNA la principale agence de presse multimédia, son Centre s'efforce de promouvoir la transformation numérique en révisant et en optimisant les processus de travail de toute l'agence pour améliorer l'efficacité, la synergie de l'information et la capacité de coordination.

Il est nécessaire d'appliquer de nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, pour les opérations professionnelles, et de rechercher de nouveaux contenus de transformation numérique pour créer des percées, contribuant ainsi à faire de la VNA une agence multimédia moderne et professionnelle, a ajouté le responsable.

Pour la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, la transformation numérique permet de renforcer l'efficacité de l'agence mais aussi son rôle en tant que principale source d'information. Elle a souligné que la VNA continuera à accélérer ce processus pour moderniser la production et la distribution d'informations.

L'accent de la stratégie de transformation numérique est mis sur la construction d'un écosystème d'information multiplateforme et l'application de l'intelligence artificielle, du big data et du cloud computing pour optimiser les activités éditoriales et la distribution des nouvelles. La VNA mettra l'accent sur l'investissement dans le renforcement des ressources humaines numériques et des compétences numériques de son équipe de journalistes et de rédacteurs afin d'améliorer la qualité et l'interactivité des produits, a indiqué Vu Viêt Trang.

