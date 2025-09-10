Argentine

Des étudiants représentant le Vietnam remportent un prix au concours Modèle ASEAN

Les étudiants en relations internationales Pedro Toscano et Florencia Camila Gómez, de l'Université de Salvador (USAL), en Argentine, représentant le Vietnam, ont remporté d'excellents prix lors du premier concours Modèle ASEAN organisé à Buenos Aires.

Photo : VNA/CVN

Ce concours, organisé conjointement par l'ambassade de Malaisie et l'Université de Salvador, a réuni 20 étudiants de diverses universités argentines. Son objectif est d'encourager les étudiants en relations internationales à se familiariser avec les activités de l'ASEAN et de ses pays membres. L'événement a également été l'occasion pour les participants de mettre en pratique leurs talents diplomatiques.

Le jury comprenait les ambassadeurs de Malaisie, d'Indonésie, de Thaïlande ainsi que des diplomates des Philippines et du Vietnam.

Pedro Toscano et Florencia Camila Gómez ont expliqué avoir consacré beaucoup de temps à l'étude de l'histoire, de la culture, du pays et des réalisations économiques du Vietnam, notamment sa politique étrangère durant la période de Dôi Moi (Renouveau). Ils ont exprimé leur grande fierté de représenter le Vietnam et de recevoir ce prix en cette année qui marque le 80e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne.

VNA/CVN