Procès à Gia Lai pour un réseau interprovincial de fabrication d’armes

Les 8 et 9 septembre, le Tribunal populaire de la province de Gia Lai a tenu le procès de première instance de l’affaire de "fabrication, détention et trafic illégaux d’armes militaires" impliquant 37 accusés provenant de plusieurs villes et provinces du pays.

Photo : VNA/CVN

Le tribunal a condamné Vu Van Hai (né en 1997, domicilié à Hanoï) à 14 ans de prison. Les autres accusés ont écopé de peines allant de 12 mois à 12 ans et 6 mois d’emprisonnement.

Selon l’acte d’accusation, de 2021 à août 2023, les prévenus ont organisé un réseau de fabrication et de trafic illégaux d’armes militaires couvrant 15 villes et provinces. L’affaire a été découverte lorsque la police de Pleiku a saisi une arme artisanale lors d’un contrôle, ce qui a permis d’élargir l’enquête. Les forces de l’ordre ont saisi 33 armes militaires, environ 1.800 munitions et de nombreuses pièces détachées.

Les principaux instigateurs recrutaient des complices pour fabriquer les composants, assembler les armes complètes, puis les revendre via les réseaux sociaux, avec paiements par virement bancaire et livraisons par la poste ou par autocar, engrangeant ainsi des centaines de millions de dôngs de profits illégaux.

Le Parquet populaire de Gia Lai a conclu qu’il s’agissait d’une affaire particulièrement grave, organisée, ayant duré plusieurs années, portant atteinte au monopole de l’État sur les armes militaires et constituant une menace sérieuse pour la société.

VNA/CVN