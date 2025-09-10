La VNA joue un rôle pionnier dans l'intégration internationale et de l'unité au sein de l'ASEAN

Dans un contexte d'intégration régionale et mondiale en constante évolution, les médias assument un rôle croissant, non seulement en tant que vecteurs d'information, mais également en tant que catalyseurs de la perception sociale, promoteurs de la coopération et garants de la compréhension mutuelle entre les nations.

En Indonésie, un épicentre politique et économique majeur de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), les agences de presse vietnamiennes, notamment l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) et la Voix du Vietnam (VOV), ont consolidé leur rôle de pionnier, forgeant ainsi une passerelle fiable entre le Vietnam, la région et le monde.

Photo: VNA/CVN

Un pilier pour l'unité de la communauté de l'ASEAN

Abordant le rôle des médias, Kao Kim Hourn, secrétaire général de l'ASEAN, a souligné leur importance, insistant sur leur fonction qui dépasse le simple divertissement pour inclure l'éducation et l'information du public face aux transformations sociétales. Il a également mis en lumière le défi majeur actuel, à savoir la prolifération de la désinformation, des fausses nouvelles et des informations délibérément tronquées, soulignant l'impératif de garantir l'accès du public à des informations fiables.

Dans ce contexte, la VNA s'est résolument engagée à diffuser des informations rapides, crédibles et largement accessibles, contribuant ainsi aux efforts collectifs de l'ASEAN pour assurer que les citoyens des États membres bénéficient d'un accès à des informations officielles, multidimensionnelles et opportunes.

L'ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN, a maintes fois salué le soutien dynamique des agences de presse vietnamiennes dans la promotion de l'image du pays et du rôle de l'ASEAN.

S'adressant à un correspondant de la VNA à Jakarta, elle a exprimé la gratitude de la Mission pour la contribution de la presse vietnamienne, en particulier les bureaux de la VNA et de la VOV à Jakarta. Ces derniers ont joué un rôle actif dans la communication, la promotion et le rapprochement de l'ASEAN avec ses citoyens.

Selon une étude récente citée par l'ambassadrice, le niveau de connaissance des Vietnamiens sur l'ASEAN est l'un des plus élevés de la région, juste derrière le Cambodge. Ce résultat est une preuve des efforts de communication intenses de la presse pour éclairer les citoyens sur les avantages de l'intégration, qu'il s'agisse des opportunités commerciales, d'investissement, éducatives ou culturelles, ou du renforcement de la position du pays.

Photo : VNA/CVN

Pour conclure, l'ambassadrice a souligné que la presse vietnamienne, et notamment la VNA, devrait jouer un rôle encore plus crucial à l'approche de la mise en place de la Vision de la Communauté de l'ASEAN. Elle doit continuer de faire le lien entre les politiques régionales et la vie quotidienne des citoyens et des entreprises.

Coopération VNA - ANTARA

La VNA et l'Agence de presse indonésienne (ANTARA) partagent une collaboration historique, renforcée par un dernier accord signé à Hanoï en 2014, qui demeure pleinement opérationnel. Irfan Junaidi, rédacteur en chef des informations d'ANTARA, a confirmé lors d'une interview avec un correspondant de la VNA à Jakarta que cet accord favorise un échange constant d'informations et de contenus, ainsi qu'une coordination efficace dans la couverture des événements majeurs.

Il a proposé d'intensifier la coopération journalistique entre les deux agences dans le contexte actuel des médias numériques et des exigences d'information mondiales. Cette expansion pourrait se concrétiser par une couverture conjointe de problématiques régionales telles que l'économie et l'environnement, ainsi que par le lancement de campagnes de communication communes visant à promouvoir les récits de développement et de coopération des deux nations auprès d'un public international. "Notre objectif est de développer ensemble un système de reportage moderne, garantissant une information rapide et précise, et d'affirmer le rôle d'agence de presse nationale dans chaque pays", a-t-il affirmé.

La présence de la VNA à Jakarta ne se limite pas à la simple diffusion d'informations. Elle joue un rôle crucial en rapprochant l'ASEAN du peuple vietnamien. Grâce à ses productions quotidiennes, le public national peut comprendre les tendances de la coopération régionale, les défis communs et les opportunités qu'offre l'ASEAN.

Parallèlement, les reportages de la VNA éclairent la communauté internationale sur le Vietnam, le présentant comme un membre dynamique et responsable qui apporte des contributions importantes à la région. À l'ère de la communication numérique, la VNA a démontré sa capacité à s'adapter rapidement et à intégrer les nouvelles technologies, tout en restant fidèle aux principes d'objectivité et de précision.

VNA/CVN