Plus de 7,2 millions de recherches sur Internet liées au 80e anniversaire de la Fête nationale

Les célébrations du 80 e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre ont suscité une vague d’intérêt exceptionnelle sur l’espace numérique.

>> Un 2 septembre hautement symbolique

>> Pour assurer le versement des cadeaux aux citoyens

>> L’afflux de visiteurs à la Citadelle de Quang Tri porté par le film Mưa đỏ

Sur la plateforme Cốc Cốc, plus de 7,2 millions de recherches liées à l'événement ont été enregistrées entre le 1er juillet et le 4 septembre avec des mots-clés comme "2-9", "grande célébration" et "Fête nationale".

Photo : HNO/CVN

L’attention du public s’est accrue à partir de la seconde moitié du mois d’août, culminant le 2 septembre. Les internautes ont cherché à consulter les programmes, les itinéraires du défilé et les plans de circulation. La tendance à "réserver un endroit" pour voir le défilé a également provoqué un bond des recherches sur les rues au centre-ville de Hanoï.

Sur le plan culturel, le film Mưa đỏ (Pluie rouge) a suscité un engouement exceptionnel sur le plan culturel, générant 1,8 million de recherches en seulement trois semaines. Cet immense succès a propulsé des mots-clés liés au film, tels que "acteurs de Pluie rouge", "musique du film Pluie rouge" et "recettes de Pluie rouge", dans les tendances.

La musique patriotique a également connu un succès retentissant. L'hymne national s'est même hissé au rang de chanson la plus recherchée, démontrant un fort sentiment national. Des compositions plus récentes, comme Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Écrire la suite de l'histoire de la paix) et Còn gì đẹp hơn (Quoi de plus beau), ont également figuré parmi les meilleures recherches.

Le cadeau de 100.000 dôngs de l'État a également entraîné un pic de recherches les 28 et 29 août. Un autre phénomène intéressant a été la popularité soudaine de produits aux couleurs nationales, comme les drapeaux et T-shirts.

VNA/CVN