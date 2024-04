Agir ensemble pour donner aux personnes handicapées une vie indépendante

Le pays compte plus de 7 millions de personnes handicapées. Cette année, la Journée vietnamienne dédiée à elles (18 avril) a pour thème "Action pour construire une société accessible et une vie indépendante".

>> Partager des expériences et une vision pour l'autonomie des personnes défavorisées

>> Un projet améliorant le sort des personnes handicapées à Quang Nam

>> L’USAID soutien aux personnes handicapées de Quang Nam

Photo : ACDC/CVN

Dans son discours d'ouverture du meeting, tenu récemment dans la province de Thua Thiên Huê (Centre), le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Thanh Binh a déclaré : "Les organismes compétents de ma localité ont créé les meilleures conditions pour que les personnes handicapées puissent s'intégrer à la communauté".

À cette occasion, il a apprécié les assistances de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), du Centre national d'action pour le traitement des conséquences des substances chimiques toxiques et l'environnement (NACCET) et du Centre d'action pour le développement communautaire (ACDC).

Photo : ACDC/CVN

Des participants ont pu visiter une dizaine de stands exposant divers produits artisanaux réalisés par des personnes handicapées, qui ont pu venir grâce à des transports publics accessibles. C'est le fruit de la coopération entre l'ACDC, le Service provincial des transports et la société par actions Phuong Trang FUTA Buslines.

Photo : ACDC/CVN

Pour sa part, la directrice de l'ACDC, Nguyên Thi Lan Anh, a partagé : "Le sujet de cette année énonce clairement l'engagement et les attentes des personnes handicapées, des organisations et des syndicats dans le respect des droits et de l'égalité de toutes les personnes, en appliquant des mesures justes, équitables, sûres et pratiques. L'objectif est de répondre au maximum aux besoins de tous les membres de la société, notamment les personnes en situation de handicap".

Photo : ACDC/CVN

Le meeting de cette année est une activité coordonnée entre le projet "Améliorer les opportunités et autonomiser les personnes handicapées sur la période 2021-2024" et le projet "Intégration 1", mis en œuvre par l'ACDC dans la province de Thua Thiên Huê.

Selon les chiffres données en 2023 par le Comité national pour les personnes handicapées du Vietnam, le pays recense 1.314 projets d'octroi de prêts aux personnes handicapées et 8.838 handicapés en âge de travailler ont trouvé un emploi.

Centre d'action pour le développement communautaire Créé en 2011, le Centre d'action pour le développement communautaire (ACDC) est une organisation non gouvernementale vietnamienne qui travaille pour soutenir les personnes handicapées et les groupes vulnérables au Vietnam. Avec comme slogan "Sharing vision - Bringing empowerment" (Partager une vision - Apporter l'autonomisation), l'ACDC s'efforce, sans relâche, de créer un meilleur environnement de vie en leur faveur d'ici 2025.





Câm Sa/CVN