Les Vietnamiens glorifient leurs rois fondateurs Hùng

Le Comité municipal du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville ont solennellement organisé la cérémonie de commémoration des rois fondateurs Hùng dans leur temple commémoratif dans le Parc historique culturel national de la mégapole du Sud.

Lors de la cérémonie, la présidente du Comité du FPV de Hô Chi Minh-Ville, Trân Kim Yên, a passé en revue la tradition héroïque d’édification et de défense du pays à l’ère de Hùng Vuong et a exprimé la gratitude envers les rois Hùng qui ont eu le mérite de fonder le pays.

Selon l’histoire orale, les rois Hùng sont des fils du Père de Dragon Lac Long Quân et de la Mère des Fées Âu Co qui eurent le mérite d’avoir fondé Van Lang, le premier royaume antique du Vietnam. Ils sont vénérés depuis des siècles dans nombre de temples du Nord au Sud du pays dont le principal est sis sur le mont de Nghia Linh, ville de Viêt Tri, dans la province de Phu Tho (Nord).

La responsable a appelé les autorités et la population de Hô Chi Minh-Ville à promouvoir la force de la grande union nationale, à continuer de cultiver les belles valeurs culturelles nationales, à œuvrer pour développer la ville et mener à bien l’œuvre d’industrialisation et de modernisation du pays.

Dans nombre d’autres localités du Sud et des hauts plateaux du Centre, habitants locaux, pèlerins et visiteurs ont afflué vers les sites commémoratifs des rois Hùng pour exprimer leur reconnaissance envers les ancêtres pour la fondation et la sauvegarde du pays et pour leur demander un climat propice, de bonnes récoltes, de la chance et du bonheur.

