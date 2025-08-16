Près de 250 milliards de dôngs collectés - un exploit de l’amitié fidèle Vietnam - Cuba

En seulement trois jours, la campagne nationale "65 ans d’amitié Vietnam - Cuba" a permis de collecter près de 250 milliards de dôngs (environ 10 millions de dollars), soit presque quatre fois l’objectif initial fixé à 65 milliards. Plus de 1,15 million de contributions ont été enregistrées.

Lancée le 13 août, cette mobilisation exceptionnelle illustre l’attachement profond du peuple vietnamien au peuple cubain. L’objectif minimum avait été atteint en seulement 30 heures et, après 48 heures, le montant collecté dépassait déjà 130 milliards de dôngs.

Selon Nguyên Hai Anh, vice-président de la Croix-Rouge du Vietnam, l’organisation coopère étroitement avec l’ambassade de Cuba, la Croix-Rouge cubaine, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi qu’avec d’autres organismes concernés, afin d’assurer une remise rapide, efficace et transparente de l’aide.

La campagne reflète l’esprit de solidarité, de fidélité et de reconnaissance du peuple vietnamien, tant à l’intérieur du pays qu’au sein de la diaspora. Elle s’inscrit dans le cadre du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1960–2025) et se poursuit pendant 65 jours, jusqu’au 16 octobre 2025.

Les fonds seront destinés à répondre aux besoins alimentaires et humanitaires du peuple cubain. La Croix-Rouge du Vietnam a par ailleurs annoncé qu’elle rendrait publique, à partir du 16 août, la liste détaillée des contributions afin de garantir la transparence de la mobilisation.

