La jeunesse célèbre en simultané la cérémonie du lever du drapeau "J’aime ma Patrie"

Plus de 500 jeunes de la capitale ont participé le 16 août à la cérémonie du lever du drapeau "J’aime ma Patrie", organisée à l’échelle nationale par la Fédération de la jeunesse du Vietnam, à l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : VNA/CVN

Nguyên Tuong Lâm, président de la Fédération de la Jeunesse du Vietnam, a rappelé la responsabilité des jeunes générations : "Nos aînés nous ont légué une nation libre et indépendante ; c’est à nous de la faire rayonner davantage".

Des milliers de jeunes répartis dans les 34 villes et provinces du pays ont également participé à l’événement, accompagné d’activités significatives : remise de drapeaux nationaux, visites aux familles de vétérans, actions sociales, bourses pour élèves défavorisés, etc.

Photo : VNA/CVN

À l’étranger, une cérémonie a pour la première fois été organisée au Japon, réunissant étudiants et expatriés, renforçant ainsi le lien avec la Patrie.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national "J’aime ma Patrie - Fierté de l’épopée nationale", visant à raviver la fierté nationale et à inciter les jeunes à agir concrètement pour le pays, y compris sur les réseaux sociaux à travers la campagne numérique #ToiyeuToQuocToi #ProudVietnam.

VNA/CVN