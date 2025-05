Exposition : regard allemand sur la libération du Sud et la réunification du Vietnam

L'exposition de peintures et de photos "VIETNAM 75", consacrée à des souvenirs historiques de la guerre du Vietnam, s'est tenue au cinéma Babylon à Berlin à l'occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

L'événement a offert aux visiteurs un aperçu poignant d'une période historique cruciale pour le peuple vietnamien dans sa lutte contre les envahisseurs étrangers.

Cette exposition a rendu hommage à la résistance héroïque du peuple vietnamien, tout en rappelant la douleur infligée par la guerre à des millions de familles. Elle a présenté une collection de peintures et de photographies réalisées par plusieurs artistes et photographes, et a illustré leurs sentiments face à la guerre du Vietnam.

Claudia Opitz, l'une des organisateurs de l'exposition, a déclaré que si elle ne pouvait décrire pleinement l'horreur du conflit, l'exposition "VIETNAM 75", fruit du travail de ses collègues et d'elle-même, dépeignait en partie la longue et ardue lutte qui s'était étendue sur des décennies.

L'exposition "VIETNAM 75" a salué non seulement la résistance héroïque du peuple vietnamien face à la première puissance militaire mondiale, mais a également rendu hommage aux voix internationales – des cinéastes de la République démocratique allemande tels que Heynowski & Scheumann au photographe Thomas Billhardt – qui avaient contribué à éclairer la réalité de la guerre.

En rassemblant et en organisant des peintures et des photos historiques selon une chronologie, depuis les premiers jours de la révolution vietnamienne jusqu'à la victoire du 30 avril 1975, les organisateurs Claudia Opitz, Peter Steiniger et Sebastian Köpcke ont offert au public allemand et à leurs amis internationaux une nouvelle perspective, un rappel puissant du patriotisme et de la solidarité internationale.

