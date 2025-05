Approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam - Russie

Après ses visites d'État au Kazakhstan et en Azerbaïdjan, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau, effectuera une visite officielle en Fédération de Russie du 8 au 11 mai 2025, à l'invitation du président russe Vladimir Poutine.

Photo : VNA/CVN

Le chef du PCV participera également à la cérémonie commémorant le 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique.

Il s'agit de la première visite officielle en Russie de Tô Lâm, en tant que secrétaire général du Comité central du Parti, depuis son entrée en fonction. Ce déplacement intervient à un moment symbolique, alors que les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (30 janvier 1950 - 2025). La visite vise à renforcer la confiance politique et à identifier de nouvelles orientations pour porter l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global Vietnam - Russie à un nouveau sommet, tout en exprimant la reconnaissance du Vietnam pour les sacrifices et les contributions immenses de l'ex-Union soviétique et de la Russie dans la lutte contre le fascisme.

75 ans de relations solides

Le 30 janvier 1950, le Vietnam et l'Union soviétique ont officiellement établi des relations diplomatiques. Notamment, en juillet 1955, après la libération complète du Nord, le Président Hô Chi Minh a conduit une délégation gouvernementale en Union soviétique pour renforcer la solidarité et l'amitié, et améliorer les relations économiques et culturelles entre les deux pays.

Durant la guerre, l'Union soviétique a apporté un soutien crucial au Vietnam. Après la guerre, de nombreux secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture, la culture et la science ont bénéficié de l'aide soviétique.

Après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, les relations Vietnam-Russie ont été consolidées par la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d'amitié le 16 juin 1994, jetant les bases juridiques des relations entre les deux pays dans une nouvelle phase de développement.

Les deux pays ont établi un partenariat stratégique en 2001, puis un partenariat stratégique global en 2012. En 2021, ils ont signé une Déclaration conjointe sur la Vision du partenariat stratégique global jusqu'en 2030. En juin 2024, une nouvelle Déclaration conjointe a été signée pour approfondir ce partenariat stratégique global, sur la base des acquis des 30 années d'application du Traité sur les principes fondamentaux des relations d'amitié Vietnam - Russie.

Les relations politiques bilatérales reposent sur une grande confiance mutuelle, avec des échanges de délégations à tous les niveaux, notamment des visites de haut niveau.

Le Comité intergouvernemental pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, créé en 1992 et élevé au rang de vice-Premier ministre en 2011, se réunit chaque année. La dernière session s'est tenue en septembre 2024 à Moscou.

Photo : VNA/CVN

Le PCV entretient des relations avec les principaux partis russes, dont Russie unie et le Parti communiste de la Fédération de Russie. Les deux pays coopèrent également dans des forums multilatéraux tels que l'ONU, la Réunion Asie - Europe (ASEM), le Forum de coopération économique Asie - Pacifique (APEC), le Forum régional de l'ASEAN (ARF), et la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

Coopération forte dans divers domaines

Depuis la mise en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique en octobre 2016, le commerce bilatéral a connu une croissance significative, passant de 3,63 milliards de dollars en 2023 à 4,58 milliards de dollars en 2024.

Le Vietnam exporte principalement vers la Russie des produits électroniques, textiles, chaussures, ainsi que des produits agricoles et aquatiques. En retour, il importe du charbon, du blé, de l'acier, des engrais, des véhicules et des machines.

Fin janvier 2025, la Russie comptait 202 projets d'investissement au Vietnam pour un capital enregistré d'environ 996 millions de dollars. Inversement, le Vietnam a investi environ 1,6 milliard de dollars en Russie à travers 16 projets, notamment dans les coentreprises pétrolières comme Rusvietpetro et dans des projets agricoles comme celui du groupe TH.

Le pétrole et l'énergie constituent des piliers stratégiques de la coopération bilatérale. Les deux parties sont actuellement en train de négocier et de promouvoir la signature de protocoles et d'accords intergouvernementaux Vietnam-Russie dans le domaine de la prospection géologique et de l'exploitation pétrolière. Elles s'attachent également à relancer et promouvoir la coopération dans le secteur de l'énergie nucléaire et du développement de l'électricité nucléaire au Vietnam.

La coopération dans les domaines agricole, scientifique, technologique, éducatif et culturel s'intensifie. Environ 5.000 étudiants vietnamiens étudient actuellement en Russie. Les échanges culturels sont réguliers, avec des "Journées culturelles" organisées en alternance.

En 2023, les vols directs entre les deux pays ont repris. En octobre 2024, le Vietnam a accueilli plus de 117.800 touristes russes, soit une hausse de 81% par rapport à 2023.

Photo : VNA/CVN

Les partenariats entre localités se développent, avec une vingtaine de jumelages actifs, notamment entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Moscou et Saint-Pétersbourg.

La communauté vietnamienne en Russie, forte d'environ 70.000 personnes, joue un rôle important dans les relations bilatérales.

Nouvelle ère de coopération

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, la visite d'État du secrétaire général Tô Lâm en Russie vise à élargir les domaines de coopération traditionnels (commerce, investissement, énergie…) tout en explorant de nouveaux axes prometteurs tels que l'énergie nucléaire, les énergies propres, la haute technologie, l'intelligence artificielle, et les biotechnologies.

Elle confirme également la fidélité du Vietnam envers ses partenaires traditionnels, sa volonté d'agir de manière responsable dans la communauté internationale, et sa détermination à s'inscrire dans une nouvelle ère de développement, au service de la paix, de la stabilité et du développement, tant au niveau régional que mondial.

VNA/CVN