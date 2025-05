Développement des relations de partenariat global Vietnam - Russie

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur de Russie au Vietnam, G.S. Bezdetko, la partie russe considère la prochaine visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Russie comme un événement important dans le programme de contacts bilatéraux au plus haut niveau cette année. Ce qui est particulièrement important, c’est que cet événement se déroule dans un contexte où les deux pays célèbrent des fêtes importantes et des jours mémorables de l’histoire, notamment le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Vietnam, le 80e anniversaire de la victoire de la Grande guerre patriotique et le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam.

La partie russe considère également la présence du plus haut dirigeant du PCV aux événements commémoratifs à Moscou comme une preuve de l’unité de vues entre la Russie et le Vietnam sur les processus qui se déroulent dans le monde aujourd’hui, sur l’issue de la seconde guerre mondiale et sur l’impossibilité de réécrire ou de déformer l’histoire à des fins politiques.

La partie russe est optimiste et espère que les dirigeants des deux pays discuteront de manière substantielle de l’ensemble des questions d’actualité inscrites à l’ordre du jour bilatéral, en mettant l’accent sur la promotion de la coopération pratique et la résolution des problèmes en suspens. La Russie espère que les prochaines rencontres et négociations aboutiront à des accords importants pour renforcer le partenariat stratégique global entre les deux pays dans des domaines clés.

Elle espère également que lors de la visite du leader du Parti, Tô Lâm, les deux parties discuteront en détail de la situation actuelle et des perspectives d'approfondissement de la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, de l'énergie, de la production industrielle, de la défense et de la sécurité, des sciences et des technologies, de l'éducation et de la formation, de la culture, du tourisme et des échanges humanistes.

Elle envisage de coordonner les feuilles de route des deux parties sur les sujets d'actualité de la politique mondiale et régionale, sur la base de la proximité des positions des deux pays sur les questions internationales clés, y compris les perspectives de renforcement de la coordination des actions dans les principaux forums multilatéraux, en premier lieu les Nations unies et ses organes de travail.

L’ambassadeur G.S. Bezdetko s’est dit convaincu que la visite sera couronnée de succès. Il y a toutes les conditions nécessaires pour croire en ce succès. La partie russe espère que les deux parties parviendront à des accords concrets sur le renforcement des relations commerciales et économiques, notamment la mise en œuvre de projets communs à grande échelle dans des domaines prometteurs.

Les deux pays assistent aujourd’hui à des changements géopolitiques à l’échelle mondiale. Dans ces conditions, il est important de maintenir et de renforcer les relations avec les amis anciens et traditionnels. Parmi eux figurent certainement la Russie et le Vietnam, a souligné l’ambassadeur.

Photo : VNA/CVN

Cette année, la Russie et le Vietnam célèbrent le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Cela a été un long voyage, a insisté l’ambassadeur. Les relations entre les deux pays ont parcouru un long et fier chemin. Elles se sont formées au cours des années difficiles de la lutte pour l’indépendance et la liberté de la Patrie et du peuple vietnamien, surmontant l’épreuve du temps et n’étant pas affectées par les fluctuations temporaires de la situation. Ces facteurs jettent les bases du partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam pour des décennies.

Le diplomate s’est déclaré convaincu que la coopération russo-vietnamienne aura des perspectives de développement futur fondées sur l’amitié traditionnelle et la riche expérience accumulée au cours des décennies précédentes. Les domaines clés comprennent le commerce et l’investissement, la défense et la sécurité, l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, et les échanges entre les peuples.

La partie russe considère le Vietnam non seulement comme un partenaire important des organisations économiques russes, mais aussi comme un "pont" pour promouvoir la coopération avec d’autres pays d’Asie du Sud-Est. L’accord de libre-échange entre l’Union économique eurasienne (UEE) et le Vietnam joue un rôle important, facilitant l’établissement de relations commerciales mutuellement bénéfiques au sein de la communauté des affaires.

Elle soutient aussi le renforcement de la coopération entre l’UEE, l’ASEAN, l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et d’autres structures multilatérales opérant dans l’espace eurasien. Les domaines clés du partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam comprennent le secteur des carburants et de l’énergie.

La coopération entre les deux pays dans les domaines des sciences, des technologies, de l’éducation et de la formation est devenue une tradition. La Russie attache une grande importance aux échanges culturels, d’autant plus que la culture russe est très populaire au Vietnam. En Russie, l’art vietnamien a toujours suscité un intérêt. Le contact humain direct a toujours été le véritable moteur des causes humanistes.

La reprise des vols directs entre la Russie et le Vietnam a significativement contribué à l'essor du tourisme bilatéral. En 2024, le Vietnam a accueilli près de 232.000 touristes russes, marquant une augmentation de près de 85% par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le nombre de touristes vietnamiens se rendant en Russie a également connu une croissance.

La partie russe reconnaît également la contribution de la coopération décentralisée entre les deux pays.

De manière générale, la Russie et le Vietnam réunissent toutes les conditions propices à l'établissement d'un partenariat égalitaire et mutuellement avantageux, axé sur la construction et le développement de leurs relations bilatérales. La Russie se déclare prête à collaborer étroitement avec ses partenaires vietnamiens afin d'exploiter le vaste potentiel encore inexploré de leur partenariat stratégique global, dans un esprit d'intérêt commun, au service de la paix et de la prospérité, a conclu le diplomate.

VNA/CVN