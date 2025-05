Le président sri-lankais en visite d’État au Vietnam : des perspectives de coopération accrues

Premièrement, il s’agira de la première visite d’un chef d’État sri-lankais au Vietnam depuis 2009, et de la première du président Anura Kumara Dissanayaka depuis son entrée en fonction en novembre 2024, a déclaré Trinh Thi Tâm, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon la diplomate, cette visite vise à renforcer la coopération dans des domaines nouveaux et prometteurs tels que la transformation numérique, l’économie numérique, les énergies, l’intelligence artificielle...

Deuxièmement, la visite aura lieu dans le contexte du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1970 - 2025), une occasion pour faire le bilan de plus de cinq décennies de coopération et définir de nouvelles orientations adaptées au contexte actuel.

Troisièmement, elle permettra aux deux pays de partager des expériences, de promouvoir leur développement économique et de coopérer sur des questions régionales et mondiales telles que le changement climatique, la protection de l’environnement et la sécurité...

Le président Anura Kumara Dissanayaka interviendra à la cérémonie d’ouverture de la 20e Journée internationale de Vesak organisée à Hô Chi Minh-Ville, ce qui illustrera les liens culturels et religieux profonds entre les deux nations.

La visite contribuera en outre à façonner l’avenir des relations bilatérales, a affirmé l’ambassadrice Trinh Thi Tâm.

Le Vietnam et le Sri Lanka renforceront leur coopération dans les domaines traditionnels de l’agriculture, de l’aquaculture, de la culture, de l’éducation, du tourisme et du bouddhisme ; intensifieront leurs échanges dans le commerce, l’investissement, la défense, la sécurité et les technologies de l’information ; et élargiront leur coopération vers des domaines émergents comme la logistique, les énergies renouvelables, l’intelligence artificielle (IA), le commerce électronique, l’innovation, les connexions aériennes et maritimes.

Les deux pays coordonneront également plus étroitement dans les forums multilatéraux afin de rehausser leur rôle et leur position à l’échelle internationale.

Selon l’ambassadrice Trinh Thi Tâm, l’ouverture rapide de lignes aériennes directes, la facilitation des visas et le lancement de négociations pour un accord de libre-échange permettront de stimuler les échanges commerciaux et touristiques. L’éducation, la technologie et les énergies renouvelables sont également des domaines très prometteurs.

