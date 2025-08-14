Inauguration d’une statue du Président Hô Chi Minh à Tuyên Quang

Le 14 août à Tuyên Quang, les autorités provinciales, en coordination avec le ministère de la Police, ont organisé la Journée de la grande union du peuple pour la protection de la sécurité nationale, ainsi que l’inauguration de la statue "Président Hô Chi Minh à Tân Trào". Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, y a assisté et a prononcé un discours.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a indiqué que la statue avait été réalisée d’après une photo d’archives du Président Hô Chi Minh lors de son séjour à Tuyên Quang.

Haute de 7,9 m, en bronze massif, pesant près de 7 tonnes et posée sur un socle de 3,6 m, elle vise à faire du site historique national spécial de Tân Trào un centre d’éducation au patriotisme et à la tradition révolutionnaire.

Le ministère de la Police a appelé les autorités et la population à bien gérer, préserver et valoriser ce monument.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que cette Journée de la grande union du peuple pour la protection de la sécurité nationale était l’occasion de se remémorer l’histoire, de réaffirmer le rôle et les contributions du peuple dans la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, tout en poursuivant la valorisation de cette tradition à l’ère de l’intégration et du développement.

Il a salué les résultats obtenus par le mouvement de la grande union du peuple pour la protection de la sécurité nationale à Tân Trào et, plus généralement, à Tuyên Quang, mis en œuvre efficacement en lien avec l’édification de la Nouvelle Ruralité, la préservation de l’identité culturelle, la protection des forêts et le développement du tourisme associé à la sécurité et à l’ordre.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti a demandé à la province de continuer à appliquer sérieusement les orientations du Parti et de l’État sur le développement de ce mouvement, de renouveler les approches, de stimuler le patriotisme et de bâtir chaque famille comme une forteresse solide, chaque citoyen comme un soldat sur le front de la protection de la sécurité nationale. Il a également appelé à profiter de la fusion administrative pour créer une percée institutionnelle, améliorer le climat d’investissement et favoriser le développement socio-économique.

Le secrétaire général a exprimé le souhait que la population de Tuyên Quang participe activement au mouvement pour la protection de la sécurité nationale, élève sa conscience dans la protection de la sécurité et de l’ordre, et ne considère pas cette mission comme la responsabilité exclusive de la police. Il a affirmé sa conviction que le mouvement continuerait à se développer, contribuant à maintenir la stabilité politique et la sécurité, et à faire progresser rapidement et fortement le pays sur la voie de l’industrialisation et de la modernisation.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a offert l’intégralité du financement pour la construction de l’École internat de Thanh Thuy (incluant les niveaux primaire et secondaire de premier cycle) et a planté un arbre commémoratif dans l’enceinte de la statue "Président Hô Chi Minh à Tân Trào".

VNA/CVN