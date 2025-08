Un nouveau chapitre dans les relations entre le Vietnam, l’Égypte et l’Angola

À l'invitation du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah Al Sisi, et de son épouse, ainsi que du président de la République d'Angola, Manuel Gonçalves Lourenço, et de son épouse, le président vietnamien Luong Cuong, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau, effectuera des visites d'État en Égypte et en Angola du 3 au 9 août.

Photo : VNA/CVN

Cette visite revêt une signification et une portée particulières, non seulement pour les relations bilatérales mais au-delà, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyên Minh Hang devant les médias à la veille de ce déplacement.

Elle vise à mettre en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification du Parti et de l'État, notamment à approfondir les relations avec les amis traditionnels, a déclaré la diplomate vietnamienne. Dans un contexte économique mondial marqué par des évolutions complexes, ces visites constitueront une étape importante dans la mise en œuvre de l'orientation de diversification des marchés et des partenaires, notamment ceux à fort potentiel en Afrique.

Selon elle, alors que la diplomatie économique constitue aujourd'hui une priorité absolue, le renforcement de la présence du Vietnam en Afrique contribuera à la réalisation des objectifs de croissance nationale, estimés entre 8,3% et 8,5% pour cette année, et visés à deux chiffres dans les années à venir.

Approfondir les relations avec deux pays africains majeurs

D'autre part, ces visites offriront une opportunité d'approfondir les relations avec deux pays africains majeurs. L'Égypte occupe une position géostratégique clé au Moyen-Orient, en Afrique et dans le monde arabe, et abrite le siège de la Ligue des États arabes. L'Angola assume actuellement la présidence de l'Union africaine, qui regroupe 54 États membres, une force influente au sein de l'ONU et des forums multilatéraux. La visite du président vietnamien en Angola coïncide également avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Angola (1975–2025).

Ainsi, le déplacement du président vietnamien réaffirme les liens fidèles, forgés et consolidés durant la lutte pour l'indépendance nationale, et constitue également une occasion pour le Vietnam et les deux pays d'échanger sur les orientations et mesures visant à porter leurs relations à une nouvelle hauteur de manière plus substantielle, efficace et durable, répondant aux exigences de développement et d'intégration de chaque pays.

De plus, à travers cette visite, le Vietnam entend également adresser aux pays africains, ainsi qu'à ses amis et partenaires internationaux, un message fort affirmant son rôle et sa position de plus en plus importants sur la scène internationale.

Le président Luong Cuong prononcera d'ailleurs des discours majeurs à la Ligue des États arabes et devant l'Assemblée nationale angolaise pour transmettre ainsi un message politique sur un Vietnam qui souhaite apporter une plus grande contribution à la politique mondiale, à l'économie mondiale et à la civilisation humaine.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a rappelé que le Vietnam, l'Égypte et l'Angola ont toujours été solidaires dans les luttes pour l'indépendance. Aujourd'hui, les pays africains sont impressionnés par les réussites du Vietnam en matière de Renouveau, de développement et d'intégration internationale.

Sur cette base solide, les relations bilatérales et multilatérales entre le Vietnam et ces deux pays ne cessent de se développer, non seulement sur le plan politique, mais aussi dans les domaines économiques, commerciaux, scientifiques, technologiques, éducatifs, médicaux et culturels. Les trois pays coopèrent également activement dans des cadres multilatéraux comme l'ONU, le G77 et le Mouvement des non-alignés.

Renforcer la diplomatie multilatérale

Photo : VNA/CVN

La diplomate s'est déclarée convaincue que la tournée du président Luong Cuong permettra d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre le Vietnam avec l'Égypte et l'Angola, de renforcer la confiance politique, de signer de nouveaux accords de coopération dans des secteurs d'intérêt commun tels que la transition énergétique, la transformation numérique, l'agriculture, l'éducation, la santé, le climat, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Elle vise également à favoriser l'expansion des entreprises vietnamiennes, notamment dans les télécommunications et l'énergie, déjà présentes dans certains pays africains.

Dans le contexte où le Vietnam souhaite renforcer sa diplomatie multilatérale, cette visite devrait renforcer le soutien de l'Égypte, de l'Angola et d'autres pays africains à la position du Vietnam dans les instances internationales, et dynamiser la coopération entre l'ASEAN, la Ligue des États arabes et l'Union africaine.

Ces visites contribueront également à mobiliser l’appui des autorités locales en faveur des communautés vietnamiennes vivant en Égypte et en Angola, afin de favoriser leur intégration, leur stabilité et leur contribution au renforcement des liens bilatéraux, a conclu la diplomate.

VNA/CVN