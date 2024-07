La presse sud-coréenne continue de parler de la visite du PM Pham Minh Chinh

La KBS World Radio a parlé de la rencontre entre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre Pham Minh Chinh, au cours de laquelle le chef de l'État sud-coréen avait appelé le Vietnam à promouvoir les investissements bilatéraux, et proposé aux dirigeants vietnamiens, dont le Premier ministre Pham Minh Chinh, de soutenir activement les activités des entreprises sud-coréennes au Vietnam. Il avait également déclaré espérer que les deux pays continueraient à renforcer leur coopération dans un certain nombre de domaines, notamment la simplification des procédures de dédouanement.

Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait estimé que les deux pays disposaient d'un grand potentiel pour accélérer le développement de leurs relations à l'avenir.

En outre, la KBS World Radio a mentionné les rencontres du Premier ministre Pham Minh Chinh avec les dirigeants de nombreuses grandes sociétés économiques sud-coréennes, dont Samsung, GS Engineering & Construction (GS E&C), Hyosung, Lotte.

Lors de la rencontre avec le dirigeant vietnamien, Lee Jae Yong, président du groupe Samsung, s’était engagé à accompagner le Vietnam, annonçant son plan de faire de l'usine Samsung Display au Vietnam la plus grande base de production de modules d'affichage du groupe dans le monde dans les trois prochaines années.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait exhorté Samsung à promouvoir les activités de son centre de recherche et développement (R&D) à Hanoï et à élargir sa coopération avec les entreprises vietnamiennes.

VNA/CVN