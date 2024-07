La presse sud-coréenne loue les résultats de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh

Photo : VNA/CVN

Le journal Donga Ilbo a publié un article intitulé "Le succès de la République de Corée est celui du Vietnam". Cette déclaration avait été faite par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa visite au Centre asiatique de l'Université nationale de Séoul. Pham Minh Chinh avait également souligné que le gouvernement vietnamien attachait toujours de l’importance aux échanges et à la coopération avec la République de Corée. Il avait également mentionné les similitudes culturelles des deux pays.

Le journal a en outre cité le président de l'Université nationale de Séoul, Yoo Hong-lim, qui avait rappelé qu'au cours des 10 dernières années, environ 600 étudiants vietnamiens avaient étudié à l'Université nationale de Séoul, et que 46 étudiants étaient actuellement inscrits. L'établissement prévoit de maintenir cette coopération éducative et d'élargir les domaines de recherche à l'avenir, a-t-il ajouté.

Le journal Hankuk Kyongjae a publié un article indiquant que le Vietnam cherchait à attirer des investissements sud-coréens dans le secteur des semi-conducteurs. Lors de sa rencontre avec le président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait parlé de l’attraction des investissements dans les semi-conducteurs, puis avait visité l'usine de semi-conducteurs de Samsung à Pyeongtaek. La province vietnamienne de Bac Giang avait été citée comme l'un des principaux candidats en matière d’accueil de ces investissements.

Selon ce journal, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait déclaré que le Vietnam saluait et encourageait les investissements dans les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle (IA). Il avait clairement indiqué que le Vietnam "promouvra l'écosystème dans ces domaines". Il avait également souligné que "le Vietnam s'efforcera de favoriser les talents de haute qualité, d'améliorer les systèmes et de développer les infrastructures pour soutenir au mieux les entreprises qui investissent dans le développement de l'industrie des semi-conducteurs".

Le journal Hankuk Kyongjae a estimé que si l'investissement dans les semi-conducteurs se concrétisait, Bac Giang, près de Hanoï, serait l'un des endroits favorables pour l'entrée d’entreprises sud-coréennes sur le marché.

Étant donné que près de 50% de la production totale de smartphones de Samsung s’effectue au Vietnam, la possibilité d’investir dans les semi-conducteurs ne peut être sous-estimée. L'investissement total de Samsung au Vietnam s'élève à environ 22,4 milliards d'USD. Avec plus de 90.000 personnes travaillant localement, le chiffre d'affaires à l'exportation de Samsung Vietnam atteint environ 55,7 milliards d'USD. Samsung fabrique actuellement non seulement des smartphones, mais aussi des équipements de réseau, des télévisions, des écrans et des batteries à Hô Chi Minh-Ville, Bac Ninh et Thai Nguyên.

Le journal Hankuk Kyongjae a cité le président de Samsung, Lee Jae-yong, disant que sa société envisageait d'investir dans le domaine des écrans et qu'au cours des trois prochaines années, le Vietnam deviendrait une grande base de fabrication d'écrans au monde.

VNA/CVN