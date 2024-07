Le président Tô Lâm rend visite à d’anciens dirigeants du Laos

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

Le président Tô Lâm a rencontré l'ancien secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et ancien président du Laos Choummaly Sayasone, l’ancien secrétaire général du PPRL et ancien président du Laos Bounnhang Vorachith et l’ancien Premier ministre du Laos, Thongsing Thammavong.

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

Le président Tô Lâm a exprimé son appréciation pour les grandes contributions des anciens dirigeants lao dans la préservation et le développement des relations entre le Vietnam et le Laos.

Le chef de l’État vietnamien s’est déclaré convaincu que sous la direction du PPRL, le Laos se développerait de plus en plus.

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

Les anciens dirigeants lao ont remercié le Vietnam pour leur soutien précieux au Laos. Ils ont proposé que les deux pays continuent d’améliorer l'efficacité de leur coopération et de mettre en œuvre efficacement leurs accords et conventions.

Ils ont également insisté sur la nécessité de continuer à prêter attention à la sensibilisation des peuples des deux pays, en particulier de la jeune génération, aux relations spéciales bilatérales

VNA/CVN