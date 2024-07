Promotion de l’amitié entre le Vietnam et le Laos

Dans le cadre de sa visite d'État au Laos, dans l'après-midi du 11 juillet, à Vientiane, le président Tô Lâm a rencontré le président du Front lao pour la construction nationale (FLCN), Sinlavong Khoutphaythoune, et le président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, Boviengkham Vongdala.

Sinlavong Khoutphaythoune a annoncé que le FLCN et le Front de la Patrie du Vietnam avaient récemment organisé de nombreuses activités significatives contribuant à sensibiliser largement les peuples des deux pays, en particulier les jeunes, sur les liens étroits traditionnels entre le Vietnam et le Laos.

Il a souligné qu'il continuerait à se coordonner étroitement avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour créer des conditions favorables aux Vietnamiens au Laos.

De son côté, le président Tô Lâm a demandé au Comité central du FLCN de se coordonner étroitement avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération et promouvoir la sensibilisation de toutes les couches sociales aux relations spéciales traditionnelles entre le Vietnam et le Laos.

Lors de sa rencontre avec le président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, le président vietnamien s’est informé des dernières activités de l’Association.

Boviengkham Vongdala a déclaré que l'Association d'amitié Laos - Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam - Laos avaient organisé de nombreuses activités contribuant à consolider et à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam - Laos.

Boviengkham Vongdala s'est engagé à continuer à promouvoir davantage les activités d'amitié, de solidarité et d'échange afin de défendre et de préserver les relations spéciales entre les deux peuples.

Le chef de l’État vietnamien a proposé que l'Association d'amitié Laos - Vietnam continue de se coordonner avec les organes compétents lao pour créer des conditions favorables aux Vietnamiens au Laos.

Enfin, il a émis son espoir que les deux Associations d'amitié Vietnam - Laos et Laos - Vietnam continueraient à être des passerelles importantes pour l'amitié entre les deux peuples.

