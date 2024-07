La visite en Chine du PM Pham Minh Chinh concrétise les conceptions communes

La visite en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh a continué à concrétiser les conceptions communes importantes des plus hauts dirigeants des deux partis et des deux États, notamment les contenus des déclarations communes et documents signés pour préserver et promouvoir davantage la dynamique des relations bilatérales.

L’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, a fait ces remarques à la presse, au lendemain de la visite de travail en Chine du chef du gouvernement vietnamien et de sa participation à la 15e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial, du 25 au 27 juin à Dalian.

La Chine apprécie hautement les réalisations que le peuple vietnamien a accomplies ces derniers temps, sous la direction du Comité central du Parti communiste du Vietnam sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, notamment dans la construction du socialisme, a-t-il fait savoir.

Le Vietnam a surmonté les difficultés liées à la pandémie de COVID-19, promeut son développement socio-économique sain. L’économie vietnamienne maintient son élan de croissance, se classe désormais dans le top 40 des premières économies du monde et au 20e rang mondial en terme de chiffres à l’exportation, et devrait devrait atteindre selon les prévisions une croissance de plus de 6%, s’est-il félicité.

Au cours de la visite de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des entretiens et des réunions avec de hauts responsables chinois, dont le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, le Premier ministre chinois Li Qiang et le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Huning.

Il s’agissait des contacts et échanges stratégiques importants entre les hauts dirigeants vietnamiens et chinois. Lors des entretiens et des entrevues, les hauts dirigeants des deux parties ont discuté en profondeur des stratégies et sont parvenus à de nombreuses conceptions communes importantes, a indiqué l’ambassadeur.

Le développement et la connexion des infrastructures de transport, en particulier des lignes ferroviaires à travers la frontière entre les deux pays, sont une priorité sur laquelle les dirigeants vietnamien et chinois se sont entendus et à laquelle les deux parties attachent une grande importance, a-t-il fait savoir.

Selon l’ambassadeur Xiong Bo, cela démontre la très grande confiance politique des deux pays, renforcent davantage les relations de coopération entre le Vietnam et la Chine, qui est actuellement son plus grand partenaire commercial, dans le domaine des chaîne d’approvisionnement et de production.

La Chine a aidé le Vietnam à achever la planification de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong. Une fois que la partie vietnamienne aura terminé les travaux de préparation, la partie chinoise sera prête à réaliser les études de faisabilité des projets, a-t-il poursuivi.

Il a prévu qu’avec le renforcement de la connexion des infrastructures de transport et la construction des projets ferroviaires intermodaux, le Vietnam deviendra un pont important reliant les pays d’Europe, d’Asie centrale et de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

VNA/CVN