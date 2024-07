Le président Tô Lâm rencontre le président de l’Assemblée nationale du Laos

>> Cérémonie officielle d'accueil du président Tô Lâm en visite d’État au Laos

>> Vietnam - Laos : entretien entre Tô Lâm et Thongloun Sisoulith

>> Le président Tô Lâm rencontre le Premier ministre lao Sonexay Siphandone à Vientiane

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale du Laos a chaleureusement salué la première visite d'État du président Tô Lâm au Laos en ses nouvelles qualités. A cette occasion, Saysomphone Phomvihane a invité son homologue vietnamien, Trân Thanh Mân, à effectuer prochainement une visite officielle au Laos.

Les deux dirigeants ont réaffirmé qu'ils accordaient toujours la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, considérant qu'il s'agissait d'un bien inestimable et d'un facteur vital pour la cause révolutionnaire de chaque pays.

Tô Lâm et Saysomphone Phomvihane ont souligné l'importance de l'échange régulier de délégations et des contacts de haut niveau entre les deux pays, ainsi que de la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux Assemblées nationales, de leur coordination étroite et de leur soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.

Le président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam était prêt à aider le Laos à mener avec succès des événements diplomatiques importants dans les temps à venir, dont des activités dans le cadre de la présidence lao de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) en 2024.

VNA/CVN