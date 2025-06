Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour l’UNOC-3, l’Estonie et la Suède

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau participeront à la troisième Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC-3) en France et effectueront des visites officielles en Estonie et en Suède du 5 au 14 juin, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères publié le 2 juin.