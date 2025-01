La visite du PM Pham Minh Chinh d’une grande importance pour le Vietnam et le Laos

La prochaine visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Laos et sa coprésidence de la 47 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos sont extrêmement importantes pour le Vietnam et le Laos, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm.

Il s’agit du premier voyage à l’étranger d’un dirigeant vietnamien clé en 2025 et de la première visite de ce type que le Laos accueillera cette année, soulignant la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux pays voisins, a indiqué à la presse l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm.

La visite, qui se déroulera les 9 et 10 janvier à l’invitation du Premier ministre lao Sonexay Siphandone, réaffirme la priorité absolue que le Vietnam accorde au renforcement des relations avec le Laos dans le nouveau contexte, en approfondissant la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux pays, a-t-il poursuivi.

Le diplomate a fait savoir que lors de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, les deux parties examineront la mise en œuvre du plan de coopération 2024 des deux pays dans tous les domaines et discuteront des orientations pour 2025. Les discussions porteront sur la coopération politique, diplomatique, de défense nationale et de sécurité, économique, éducative, de développement des ressources humaines et de formation professionnelle, ainsi que sur d’autres domaines d’intérêt mutuel.

Les deux parties exploreront également des mesures révolutionnaires pour améliorer les partenariats économiques, commerciaux et d’investissement, permettant aux pays de rester résilients aux risques et aux défis posés par la concurrence géopolitique mondiale tout en favorisant un développement socio-économique durable.

À cette occasion, les deux parties organiseront une conférence sur la coopération en matière d’investissement Vietnam - Laos, inaugureront le parc de l’amitié Laos - Vietnam et signeront un certain nombre d’accords de coopération importants, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a souligné l’importance de la visite du Premier ministre vietnamien pour renforcer les liens entre les économies vietnamienne et lao, notamment en termes de réglementation, de systèmes financiers et monétaires, d’infrastructures de transport, d’énergie, de télécommunications, d’agriculture, d’affaires, de tourisme et de transformation numérique. Ces efforts aideront les deux pays à renforcer leur résilience face à la volatilité économique et géopolitique tout en tirant parti de nouvelles opportunités de croissance.

Soulignant que les relations entre le Vietnam et le Laos jouent un rôle crucial dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement en Asie du Sud-Est et dans le monde, il a estimé que le renforcement de la coopération bilatérale contribuerait à renforcer le rôle et la stature de chaque pays, ainsi que leur voix commune au sein de l’ASEAN et d’autres forums régionaux, favorisant ainsi la solidarité et le consensus dans le contexte mondial actuel en évolution rapide.

Dans le même temps, la visite manifeste également la forte détermination politique des dirigeants des deux partis et des États à intensifier la relation spéciale entre le Vietnam et le Laos, en la rendant plus tangible et efficace dans tous les domaines, en particulier face aux défis régionaux et mondiaux. Cela guidera les deux pays vers un développement durable et stable à l’avenir, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les principaux domaines sur lesquels les deux parties devraient se concentrer à l’avenir, l’ambassadeur a déclaré que la mise en œuvre effective des accords conclus par les dirigeants des deux partis et des deux États, les déclarations communes et les accords de coopération entre les deux gouvernements, ainsi que les programmes de collaboration entre les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises sont importants pour le développement durable des deux pays.

Pour ce faire, il a souligné la nécessité pour les deux parties d’avoir une compréhension profonde et complète de l’immense valeur de la relation spéciale entre le Vietnam et le Laos, qui a été construite sur une base solide de solidarité et de soutien mutuel. Cette relation est un facteur objectif, une règle historique et l’une des plus grandes sources de force pour les deux nations dans leurs efforts de construction et de sauvegarde nationales.

Les deux pays doivent continuer à maintenir et à renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération existants, à en examiner et à en proposer de nouveaux, et à travailler en étroite collaboration sur les questions de sécurité et de développement.

Il faut accroître l’échange d’informations et le partage d’expériences dans des domaines tels que la construction du Parti et du système politique, le développement socio-économique, la stabilisation macroéconomique, la défense et la sécurité nationales et les relations internationales.

Les deux pays doivent également préparer les visites importantes de haut niveau et aux événements marquants de 2025, tels que le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, le 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos, le 95e anniversaire du Parti communiste du Vietnam, le 70e anniversaire du Parti révolutionnaire populaire lao, le 135e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh et le 105e anniversaire de la naissance du président Kaysone Phomvihane.

Il est essentiel d’approfondir davantage la coopération en matière de défense et de sécurité nationales, en veillant à ce que les pays soient des sources solides de soutien mutuel pour faire face à des défis sécuritaires de plus en plus complexes. Cela contribuera à maintenir la stabilité politique et l’ordre social dans les deux pays et, surtout, à construire une frontière commune de paix, d’amitié, de stabilité, de coopération et de développement commun, a plaidé le diplomate.

Les deux pays doivent se concentrer sur la création de percées dans la mise en œuvre d’accords de haut niveau, notamment l’Accord Vietnam - Laos sur la stratégie de coopération pour 2021-2030 et l’Accord de coopération bilatérale pour 2021-2025. Les domaines clés comprennent le développement d’économies indépendantes et autonomes par le biais de projets qui relient les deux économies dans le commerce, l’investissement, les infrastructures de transport, l’énergie (y compris l’énergie propre et renouvelable), la finance, la technologie, l’agriculture, les minéraux et le tourisme.

Il est essentiel d’encourager et d’attirer les entreprises vietnamiennes à investir dans les secteurs prioritaires du Laos tels que l’énergie, la transformation numérique, la technologie, l’agriculture, l’exploitation minière, l’énergie propre et le tourisme. Il est également important de renforcer le suivi et la surveillance de l’avancement des projets pour garantir que ces accords soient rapidement mis en œuvre, ce qui profitera concrètement aux deux nations et à leurs peuples.

L’ambassadeur a également souligné la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des échanges populaires, ainsi que de promouvoir la compréhension publique de la grande amitié entre les deux pays, en particulier parmi les jeunes, afin de garantir que cette relation reste dynamique et durable pour les générations futures.

Le diplomate s’est dit confiant que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh et sa coprésidence de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos seront couronnées de succès, donnant un nouvel élan pour que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale se développent de manière plus substantielle et plus efficace dans tous les domaines.

