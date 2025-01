La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân reçoit la représentante de l'UNICEF au Vietnam

Vo Thi Anh Xuân a salué le rôle de l'UNICEF dans la prise en charge, l'éducation, la protection et la promotion du développement global des enfants dans le monde, en particulier dans le contexte des conflits, des guerres, des catastrophes naturelles et des pandémies dans de nombreuses régions.

Elle a aussi révélé que 2025 marquerait le 50e anniversaire de la coopération Vietnam - UNICEF et le 35e de l'adhésion du Vietnam à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

Photo : VNA/CVN

Au cours des dernières années, l'UNICEF a constamment accompagné le Vietnam, en fournissant un soutien opportun et approprié adapté à chaque étape du développement du pays, a déclaré la vice-présidente de la République.

Selon elle, avec les efforts déployés par le Parti, l'État et la société, le Vietnam a réalisé des accompagnements significatifs, notamment dans la prise en charge, l'éducation et la protection des enfants. Dans toutes les conditions de développement, le pays accorde toujours la priorité aux ressources et perfectionne les politiques, les directives et les cadres institutionnels liés aux enfants, a-t-elle poursuivi.

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam a identifié trois percées stratégiques, dont une axée sur le développement des ressources humaines, a-t-elle déclaré, notant que le Parti et l'État accordent toujours la priorité au développement global des enfants, dans le but de former une main-d'œuvre de haute qualité.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Slivia Danailov a exprimé sa joie d'assumer sa mission au Vietnam cette année dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement de la coopération Vietnam - UNICEF et du 35e de l'adhésion du Vietnam à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Les politiques, les lois, les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de protection et de prise en charge des enfants sont appréciés par la communauté internationale, a-t-elle qualifié.

À cette occasion, elle a proposé des solutions liées aux opportunités et aux défis auxquels sont confrontés les enfants dans le contexte du développement scientifique et technologique, en mettant l'accent sur la transformation numérique ; des solutions clés pour la garde et la protection des enfants dans le contexte du changement climatique ; et des politiques institutionnelles pour continuer à accorder une attention et une priorité aux enfants dans les temps à venir.

Compte tenu des objectifs fixés par le Vietnam, Silvia Danailov s'est engagée à se coordonner étroitement et efficacement avec le Vietnam pour promouvoir le programme de coopération conjoint. L'UNICEF reconnaît et accompagne toujours les politiques et activités du Vietnam en matière de promotion et de protection des droits des enfants, a-t-elle conclu.

VNA/CVN