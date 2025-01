Le secrétaire général du Parti travaille avec la province de Gia Lai

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail, le chef du Parti a souligné que Gia Lai avait un grand potentiel pour développer une agriculture industrielle, les industries manufacturières, le tourisme, les énergies renouvelables…

Concernant certaines orientations de développement dans les temps à venir, Tô Lâm a appelé à faire de Gia Lai une province relativement riche de la région englobant le littoral du Centre et les hauts plateaux du Centre.

Selon lui, mener à bien l’édification du Parti et la construction d’un système politique transparent, solide, performant et complet, répondant aux exigences des nouvelles tâches, est une tâche essentielle.

Sur le plan économique, il a demandé d’accélérer le développement économique de Gia Lai d'une manière globale et inclusive sur la base de trois piliers principaux : développer une agriculture de haute technologie, biologique, durable et avancée ; développer certaines industries sélectionnées sur la base d'avantages comparatifs locaux tels que l'industrie de transformation, les énergies renouvelables, les matériaux de construction ; développer le tourisme et en faire un secteur économique vert, clé et durable…

Le secrétaire général du Parti a suggéré que la province améliore fortement son climat d'investissement, promeuve l’économie numérique et l’innovation, modernise les infrastructures de transport.

Il est également nécessaire de promouvoir fortement le secteur privé, de généraliser des modèles efficaces d’économie collective, de mettre en œuvre de manière synchrone et efficace les trois programmes cibles nationaux (édification de la Nouvelle Ruralité, réduction durable de la pauvreté, développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses), de mettre l'accent sur la préservation de la culture traditionnelle de chaque communauté ethnique des hauts plateaux du Centre…

Le secrétaire général a en outre souligné que le renforcement et la consolidation de la défense nationale, de la sécurité et des relations extérieures, étaient considérés comme une tâche importante et régulière.

Tô Lâm a demandé aux organes compétents de traiter les propositions de Gia Lai selon leurs compétences en garantissant le respect des lois et en créant des conditions favorables au développement de la province dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le secrétaire général du Parti a fait don d'un projet de station médicale, d'une valeur de cinq milliards de dôngs, à la commune de Glar, district de Dak Doa, pour améliorer la qualité des soins de santé pour la population locale.

Glar est une commune située à 5,7 km du centre du district de Dak Doa. La commune compte près de 2.430 ménages, les minorités ethniques représentent 98% de la population locale. Les habitants vivent principalement de la production agricole.

VNA/CVN