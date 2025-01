Le PM reçoit le SG adjoint pour les technologies numériques et émergentes de l'ONU

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 6 janvier à Hanoï, Amandeep Singh Gill, secrétaire général (SG) adjoint pour les technologies numériques et émergentes et aussi envoyé du secrétaire général des Nations unies pour la Technologie, en visite de travail au Vietnam.

La présence de Amandeep Singh Gill au Vietnam témoigne clairement de l'engagement de l'ONU à promouvoir la coopération internationale en matière de technologie, en particulier dans des domaines tels que l'intelligence artificielle (IA), la transformation numérique et l'innovation, a déclaré le dirigeant vietnamien.

Il a affirmé que le Vietnam, en tant que membre responsable de la communauté internationale, valorisait toujours le rôle de l'ONU et ses principes, notamment le multilatéralisme, la paix et le développement durable, tout en reconnaissant que l'organisation jouait de plus en plus un rôle de premier plan dans le maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que dans la promotion du développement durable, en particulier dans des domaines tels que la science, la technologie et la transformation numérique.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam avait identifié la science, la technologie et l'innovation comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue. En particulier, des domaines tels que la transformation numérique, le big data, l'Internet des objets (IoT), le cloud computing, la technologie quantique, les semi-conducteurs, l'énergie propre et les nouveaux matériaux sont considérés comme de nouvelles forces motrices pour le développement du pays.

Pour atteindre un taux de croissance de 8% d'ici 2025

Le Vietnam s'efforce d'atteindre un taux de croissance de 8% d'ici 2025, avec l'objectif d'atteindre une croissance à deux chiffres dans les années suivantes pour devenir un pays doté d'une industrie moderne d'ici 2030 et une nation à revenu élevé d'ici 2045.

Il a partagé que le Vietnam avait approuvé et mis en œuvre plusieurs programmes et stratégies, tels que le Programme national de transformation numérique à l'horizon 2025, avec une vision à l'horizon 2030, et la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l'application de l'intelligence artificielle à l'horizon 2030.

Abordant avec enthousiasme le rôle de plus en plus important du Vietnam dans le développement de la science, de la technologie et de l'innovation, notamment dans le domaine de l'IA, Amandeep Singh Gill a souligné que la technologie numérique offrait aux pays une opportunité importante de faire un bond en avant, le Vietnam en étant un exemple marquant.

Alors que l'ONU s'efforce de promouvoir la coopération et de renforcer la solidarité dans le développement de la technologie, en mettant l'accent sur la mise en œuvre, la gouvernance et la collaboration internationale en matière d'IA, il a souhaité que le Vietnam participe activement à ce processus et que les entreprises technologiques vietnamiennes non seulement s'engagent et contribuent au développement socio-économique national, mais aident également à résoudre les problèmes mondiaux, en particulier dans les pays en développement.

Pham Minh Chinh a affirmé la volonté du Vietnam de jouer le rôle d’hôte ou de co-organisateur d’événements internationaux visant à promouvoir la compréhension et la coopération multilatérale dans les domaines de la technologie et de l’IA, y compris l’accueil du Forum sur la gouvernance de l’IA.

Il a proposé que l’ONU continue de soutenir le Vietnam dans l’élaboration d’un cadre juridique et de normes internationales pour la gouvernance technologique, de promouvoir le transfert de technologie et de fournir au Vietnam un soutien financier, une formation des ressources humaines et une science de la gouvernance dans le domaine de la technologie, en particulier dans l’IA.

