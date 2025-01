Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération dans le commerce, l’industrie et l’énergie

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a reçu le 3 janvier à Hanoï, l’ambassadrice du Laos au Vietnam, M me Khamphao Ernthvanh, pour discuter de la collaboration économique entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, le ministre Nguyên Hông Diên a salué les résultats remarquables des relations commerciales bilatérales en 2024. Le chiffre d’affaires entre le Vietnam et le Laos a atteint 2,2 milliards d'USD, enregistrant une hausse spectaculaire de 34% par rapport à l’année précédente. C’est la première fois que les échanges commerciaux bilatéraux dépassent la barre des 2 milliards d'USD, surpassant ainsi les objectifs fixés par les deux gouvernements.

En matière de coopération énergétique et minérale, le ministre vietnamien a mis en avant le rôle stratégique de ces secteurs dans les relations économiques bilatérales. En 2024, les initiatives communes dans l’importation de charbon et d’électricité ont donné des résultats impressionnants. Ces importations visent non seulement à répondre aux besoins croissants du Vietnam en matière d’énergie, mais aussi à valoriser le potentiel du Laos en tant que fournisseur énergétique, contribuant ainsi à son développement économique.

Mme Khamphao Ernthvanh a exprimé son accord avec les analyses du ministre vietnamien et a souligné les réalisations impressionnantes des deux pays. Elle a notamment été marquée par la performance commerciale globale du Vietnam en 2024, avec un chiffre d’affaires total des importations et exportations estimé à 810 milliards d'USD.

L’ambassadrice a également exprimé sa gratitude envers le Vietnam pour son soutien essentiel dans l’approvisionnement en produits pétroliers. En 2024, les entreprises vietnamiennes ont exporté 36 millions de litres de pétrole vers le Laos, stabilisant ainsi le marché énergétique lao et favorisant son développement socio-économique.

Avec ces résultats positifs, les deux parties ont exprimé leur confiance dans le succès de la 47e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, prévue en janvier 2025 au Laos. Elles ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coordination pour promouvoir la coopération économique, commerciale, industrielle et énergétique, consolidant ainsi l’amitié particulière et le développement global des deux nations.

