Les activités diplomatiques doivent être alignées sur l’objectif de croissance du pays

Toutes les activités diplomatiques doivent être alignées sur l’objectif d’atteindre une croissance économique d’au moins 8% en 2025. C’est l’appel lancé par le Premier ministre, Pham Minh Chinh, lors de sa participation à une conférence tenue le 6 janvier à Hanoï. Cet événement visait à dresser le bilan des activités diplomatiques de 2024 et à définir les orientations et tâches clés pour 2025.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a salué les réalisations du ministère des Affaires étrangères, soulignant ses contributions au maintien d'un environnement pacifique et stable, ainsi qu'à la gestion efficace des relations avec les partenaires internationaux…

Indiquant qu’en 2024, le Vietnam avait connu une croissance de plus de 7%, une réussite significative dans un contexte économique mondial complexe, le Premier ministre a exhorté le ministère des Affaires étrangères à continuer de développer son rôle pour exploiter efficacement les accords et engagements avec les partenaires, au service du développement national.

L'année 2025 est une année particulièrement importante, au cours de laquelle le Vietnam doit atteindre les objectifs fixés dans la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, organiser les Congrès du Parti à tous les niveaux et célébrer les anniversaires de nombreux grands événements historiques. Dans ce contexte, outre les avantages, la diplomatie rencontre également de nombreux défis.

Le Premier ministre a donc souligné l’importance d’approfondir les relations avec les autres pays, notamment celles avec les puissances, les voisins et les amis traditionnels, avant d’appeler les activités diplomatiques à contribuer à favoriser les nouvelles forces productives dans le contexte de fort développement technologique.

Il a également insisté sur la nécessité pour le ministère des Affaires étrangères de poursuivre la rationalisation de sa structure organisationnelle, de renforcer la diplomatie du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire, d’élaborer et de mettre en œuvre un projet de restructuration et d’amélioration de la qualité du personnel…

Le Premier ministre lui a en outre demandé de renforcer la diplomatie économique et culturelle, d’œuvrer pour édifier une diplomatie professionnelle et moderne…, avant de se déclarer convaincu que l'union de tous les efforts permettra à la diplomatie vietnamienne de franchir de nouvelles étapes et de contribuer à l'édification d'un Vietnam prospère et durable.

