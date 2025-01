Le leader du Parti travaille avec le Corps d’armée 34 et le Corps de troupes 15

Le secrétaire général Tô Lâm qui est en tournée de travail lundi 6 janvier dans la province de Gia Lai (hauts plateaux du Centre), a rendu visite et travaillé avec le Corps d’armée 34 et le Corps de troupes 15 du ministère de la Défense.

Le leader du Parti, accompagné notamment du ministre de la Défense Phan Van Giang et du ministre de la Police Luong Tam Quang, a salué les premiers résultats encourageants du Corps d’armée 34 qui constitueront une prémisse importante pour construire sa tradion dans la nouvelle ère.

Le Corps d’armée 34 a été fondé par une décision du ministre de la Défense en date du 10 décembre 2024, à la suite de la dissolution, par deux décisions du ministre de la Défense en date du 7 décembre 2024, du Corps d’armée 3 du Corps de troupes Tây Nguyên et du Corps d’armée 4 du Corps de troupes Cuu Long.

Ces décisions représentent une grande option du Politburo sur l’organisation de l’Armée populaire du Vietnam pour la période 2021-2030 et les années suivantes, affirmant son développement dans la nouvelle période révolutionnaire.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de bien posséder et appréhender les points de vue et lignes politiques du Parti, ainsi que les politiques et les lois de l’État sur l’armée, la défense nationale et la sauvegarde de la patrie, avec l’accent mis sur la résolution du 8e Plénum du XIIIe Comité central du Parti sur la Stratégie de défense nationale dans la nouvelle conjoncture, a-t-il déclaré.

Il a demandé au Corps d’armée 34 de réviser et de perfectionner ses plans de préparation aux combats, d’opérations de défense régionale, d’opérations de défense civile, liés au maintien du régime de préparation au combat, pour ne pas se laisser faire ni surprendre en toute circonstance.

Le leader du Parti a également demandé de continuer à mettre en oeuvre sérieusement la directive du Politburo sur l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2025-2030 en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Lors de sa séance de travail avec le Corps de troupes 15, l’un des premiers modèles d’unités économique et de défense dans les hauts plateaux du Centre, il a exhorté à bien posséder les points de vue et lignes politiques du Parti sur la défense nationale, la diplomatie de défense et la Stratégie de défense nationale dans la nouvelle conjoncture.

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé au Corps de troupes 15 de continuer de bien mettre en oeuvre les fonctions d’armée de combat, d’armée de travail et d’armée de production dans la nouvelle ère.

À cette occasion, le leader du Parti a offert des cadeaux aux officiers et aux soldats du Corps d’armée 34 et au Corps de troupes 15, et aux familles bénéficiaires de politiques sociales, contributeurs de la révolution et patriarches et chefs des villages sur place.

