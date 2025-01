Les intellectuels et scientifiques représent le noyau du développement durable du Vietnam

L’intelligentsia incarne l’intelligence et le talent du peuple tout en constituant l'une des ressources et des moteurs essentiels pour impulser des avancées décisives et assurer la prospérité de la nation.

>> Hanoi accueillera le 6e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens

>> Le Parti trace les grandes lignes avec les plus brillants cerveaux du pays

>> Les intellectuels Viêt kiêu : un atout majeur pour le développement du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors de sa dernière rencontre avec 200 intellectuels et scientifiques vietnamiens, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, les a exhortés à être pionniers dans la promotion des innovations, contribuant ainsi à créer des percées et à accélérer le développement rapide et durable du pays dans la nouvelle conjoncture.

Les intellectuels et les scientifiques ont toujours été à l’avant-garde de l’éveil de la conscience populaire, et de l’application des sciences et des technologies. L’histoire du Vietnam a inscrit dans ses annales des intellectuels qui ont diffusé des idéaux patriotiques, progressistes et révolutionnaires, posant ainsi les fondations cruciales du mouvement de lutte pour l’indépendance.

Des générations d’intellectuels ont fait preuve de sacrifices, se tenant aux côtés du Parti et du peuple pour surmonter les défis. Parmi eux, des scientifiques, médecins, ingénieurs et avocats ont mis leurs connaissances, talents et ressources matérielles au service de la révolution. Nombre d’entre eux ont courageusement donné leur vie pour l’indépendance, la liberté du pays et le bonheur du peuple.

Dans l’œuvre de Renouveau et de développement du pays aujourd’hui, la classe intellectuelle a également laissé une empreinte marquante, apportant de nombreuses contributions majeures au développement de la nation, comme l’a fait remarquer le secrétaire général Tô Lâm.

"Les réalisations révolutionnaires, en particulier les acquis du pays obtenus au cours de ces 40 ans de Renouveau, doivent beaucoup aux contributions cruciales des intellectuels et des scientifiques. Les conseils des intellectuels et des scientifiques ont permis au Vietnam de surmonter la crise socioéconomique et de s’intégrer progressivement dans l’économie mondiale. De nombreuses initiatives et nouvelles inventions ont été proposées, contribuant ainsi à promouvoir l’innovation et à accélérer l’industrialisation et la modernisation du pays", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

La mission d’élever l’intelligence et la puissance du peuple

Le monde traverse une période de changements historiques. Le progrès rapide des sciences et des technologies entraîne une prolifération d’informations, de culture, de prises de conscience et d’actions, favorisant ainsi l’émergence d’un nouvel ordre mondial.Ces changements rapides, dans divers domaines à l’échelle mondiale, ont un impact direct sur la croissance économique, le développement de l’intelligence humaine et la civilisation mondiale, où le rôle des intellectuels et des scientifiques revêt une importance capitale.

Par conséquent, ils doivent prendre conscience de leur rôle crucial dans cette nouvelle ère révolutionnaire en vue de renforcer l’intelligence et la puissance de la nation.

Photo : VNA/CVN

L’objectif pour 2030 est d’avoir 100 inventions, brevets et recherches scientifiques classés parmi les meilleurs du monde, ainsi que des produits scientifiques, technologiques et des œuvres littéraires et artistiques atteignant les sommets internationaux. D’ici 2045, le contingent d’intellectuels du Vietnam devrait être à la tête de la région et figurer parmi les leaders mondiaux, avec des centaines de scientifiques influents distingués par des prix prestigieux dans leurs domaines respectifs.

Entreprendre une réforme profonde

S’exprimant lors de sa rencontre avec les intellectuels francophones d’origine vietnamienne dans le cadre du 19ᵉ Sommet de la Francophonie, tenu en octobre 2024 à Paris, le secrétaire général Tô Lâm a souligné: "Notre objectif est de tripler la taille de l’économie actuelle. Pour y parvenir, il n’y a pas d’autre solution que de promouvoir les sciences et les technologies. En regardant des pays développés comme les États-Unis, la Chine ou l’Inde, on voit que leur développement rapide repose sur les sciences et les technologies. C’est pourquoi nous devons saisir l’opportunité de prendre de l’avance et de nous propulser vers l’avenir. C’est là notre chance".

Du côté du gouvernement, le Vietnam doit entreprendre une réforme profonde de la formation, de la sélection, de l’utilisation et de la promotion des intellectuels et des scientifiques, a-t-il martelé.

Photo : VNA/CVN

"Il est nécessaire d’adopter rapidement des réglementations spécifiques pour reconnaître les contributions et l’esprit de service des scientifiques et intellectuels envers le peuple, tout en reflétant profondément la culture de la valorisation des talents. Il est également essentiel de mettre en place des solutions concrètes pour renouveler la pensée au sein du système politique et de toute la société sur l’importance de l’édification d’une force d’intellectuels performante dans la nouvelle conjoncture", a-t-il indiqué.

Quarante ans après le lancement du Renouveau, le Vietnam se trouve à un tournant crucial, avec de nombreuses opportunités de développement. L’innovation, les sciences et les technologies représentent désormais les clés essentielles permettant au pays de se percer et de s’intégrer pleinement au monde.

VOV/VNA/CVN