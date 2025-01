Clôture de la 41e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Dans la matinée du 7 janvier, la 41 e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale s'est achevée après un jour et demi de travail.

Selon le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, lors de cette réunion, le Comité permanent a discuté de quatre projets de loi relatifs à l'industrie du numérique, à la modification de la loi sur le travail, à la modification et au complément de certains articles de la loi sur la publicité, à la modification et au complément de certains articles de la loi sur les normes et les règlements techniques.

En outre, ont été approuvés deux projets de résolution concernant l’organisation des rencontres des députés de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires avec les électeurs, ainsi que la mise en œuvre de la démocratie au sein des agences de l'Assemblée nationale, des agences du Comité permanent de l'Assemblée nationale et des agences des Conseils populaires à tous les niveaux.

Concernant les préparatifs de la 9e session extraordinaire de la XVe législature de l’Assemblé nationale, prévue fin février 2025, Trân Thanh Mân a indiqué que de nombreux sujets abordés lors de la prochaine session seraient très importants pour la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique et la gestion socio-économique. Il a donc demandé aux organes compétents de concentrer leurs efforts pour mener à bien les préparatifs.

Le plus haut législateur a en outre souligné l’importance des préparatifs du Forum de l'Assemblée nationale sur les activités de supervision, d'une réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Conférence parlementaire de l’APF sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable, qui seront organisés prochainement.

