Le PM préside une réunion thématique sur la préparation de lois de janvier

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de promouvoir la construction institutionnelle et le renouvellement de la réflexion dans l’élaboration des lois, tout en simplifiant les procédures administratives et renforçant la décentralisation.

S’exprimant lors de la réunion thématique du gouvernement sur la préparation de lois de janvier, tenue ce mardi 7 janvier à Hanoï, le chef du gouvernement a estimé que le perfectionnement des institutions était l’une des trois percées définies par le Parti pour mobiliser les ressources sociales au service du développement national et se préparer à la nouvelle ère, l'ère de progrès national.

Photo : VNA/CVN

La réunion permet de discuter sept projets de loi et des résolutions importantes liées à la concrétisation des politiques et lignes directives du Parti sur le renouvellement des activités du gouvernement et de l'autorité locale, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant a souligné la nécessité d'avoir un mécanisme de contrôle du pouvoir, de décentralisation qui iront de pair avec la rationalisation de l’appareil et du personnel, la transformation numérique, l’application de l’intelligence artificielle (IA) par les agences, unités, localités.

Il a également demandé d'assurer un cadre juridique complet, solide et sable pour déployer les forces participant aux opération des Nations unies de maintien de la paix.

Selon les prévisions, le gouvernement examinera et donnera des suggestions sur des projets lois et les résolutions comme le projet de loi sur l'organisation du gouvernement (amendée), le projet de loi de l'organisation de l'autorité locale (amendée), la Résolution de l'Assemblée nationale sur la création de certains ministères du gouvernement du XVe mandat, pour la période 2021-2026, la Résolution de l'Assemblée nationale sur le nombre des membres du gouvernement durant la XVIe prochaine Assemblée nationale, la Loi sur la promulgation des textes normatifs...

VNA/CVN