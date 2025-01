La victoire du 7 janvier, symbole de l’amitié entre le Cambodge et le Vietnam

Cette relation est fondée sur une longue histoire, ainsi que sur la solidarité dans les luttes pour l’indépendance nationale et la liberté des deux pays, qui constitue le fondement de l’amitié durable entre les deux nations, a écrit l’auteur.

Photo : VNA/CVN

Uch Leang a noté qu’il y a 46 ans, le 7 janvier 1979, les forces patriotiques sous la direction du "Front uni du Kampuchéa pour le salut national" et aujourd’hui du "Front de solidarité pour le développement de la patrie cambodgienne", avec le soutien des soldats volontaires vietnamiens, ont libéré Phnom Penh, renversant le régime génocidaire de Pol Pot ou régime du Kampuchéa démocratique.

La victoire historique du 7 janvier a sauvé plus de 5 millions de Cambodgiens du régime génocidaire brutal du groupe dirigé par Pol Pot, qui a tué plus de 3 millions de personnes innocentes au cours de ses trois ans, huit mois et 20 jours au pouvoir, du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979.

Cet événement historique démontre la grande solidarité internationale entre les peuples et les armées du Cambodge et du Vietnam. Cette victoire a profondément touché le peuple cambodgien, a mis fin à l’ère la plus sombre et a ouvert une nouvelle ère d’indépendance, de liberté, de démocratie et de progrès social pour le Cambodge. Le peuple cambodgien considère le 7 janvier 1979 comme son deuxième anniversaire.

"Sans la victoire du 7 janvier, nous n’aurions pas ce jour-là. C’est un fait historique que personne ne peut modifier ou détruire. La victoire du 7 janvier 1979 est une meilleure leçon d’histoire apprise au Cambodge dont les générations futures se souviendront, héritant de la tradition de solidarité et d’esprit héroïque, et d’assistance mutuelle des armées et des peuples du Cambodge et du Vietnam dans la cause de la défense du territoire", a souligné l’auteur.

L’article cite également Sok Eysan, porte-parole du Parti du peuple cambodgien (PPC), qui a déclaré que sous le régime génocidaire de Pot Pot, le peuple cambodgien était tombé dans une misère sans précédent dans le monde. Au cours de cette période tragique, les soldats volontaires vietnamiens et ceux du Front uni du salut national du Kampuchéa sont devenus une force avec une puissance écrasante pour écraser l’armée de Pol Pot, lançant rapidement et promptement des attaques pour libérer le peuple et la nation cambodgiens du régime génocidaire.

Développer les relations vers de nouveaux sommets

Soulignant les liens entre les deux pays, Uch Leang a souligné que le Cambodge et le Vietnam se sont tenus côte à côte, surmontant ensemble leurs difficultés, notamment dans la lutte contre le régime de Pol Pot le 7 janvier 1979 du peuple cambodgien et la libération du Sud et la réunification nationale le 30 avril 1975 du peuple vietnamien. L’entraide entre les deux voisins a contribué positivement à la reconstruction du Cambodge et du Vietnam et a jeté les bases de leur amitié à long terme, selon l’auteur.

Le chercheur du RAC a déclaré qu’aujourd’hui, l’amitié entre le Cambodge et le Vietnam continue de se renforcer dans de nombreux secteurs, de la politique et de l’économie à la culture et à l’éducation. Les deux pays se sont engagés à organiser des échanges culturels colorés, une coopération commerciale, des investissements et le développement des infrastructures pour améliorer la vie des populations et promouvoir le développement durable. Grâce à l’expansion du commerce, des investissements et des services, les entreprises vietnamiennes ont continuellement contribué au développement socio-économique du Cambodge et à la création d’emplois pour sa population. Le Cambodge et le Vietnam s’engagent à renforcer leur bon voisinage, leur amitié traditionnelle, leur coopération globale et leur durabilité à long terme, et à accroître la confiance mutuelle, apportant des avantages pratiques à leurs peuples, a-t-il déclaré.

Le 5 janvier, le site Web de DAP News a publié un article mettant en évidence des messages significatifs sur l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge. Dans l’article, DAP News a souligné que dans le contexte de situations mondiales et régionales complexes, l’esprit de solidarité et d’amitié traditionnelles du 7 janvier 1979, marqué par un soutien mutuel entre le Cambodge et le Vietnam, continuera de développer leurs relations vers de nouveaux sommets.

Ensemble, le Cambodge et le Vietnam construiront un avenir contre le nationalisme étroit et les activités qui déforment, calomnient et divisent les relations entre les deux pays, afin de créer une relation pure, stable et durable, enracinée dans la solidarité et l’amitié traditionnelles, pour le bénéfice des peuples des deux pays, ainsi que pour la paix et la prospérité dans la région et dans le monde en général, conclut l’article.

VNA/CVN