Les fêtes du printemps, une tradition intemporelle dans le Vietnam moderne

>> Yên Tu : ouverture de la Fête printanière 2025

>> À Quang Nam, plongée dans la fête de vénération de l’eau des Ca Dong

>> La pagode Tam Chuc en fête dans la province de Hà Nam

Le quotidien Viêt Nam News de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) discute avec le folkloriste Nguyên Hùng Vi, ancien professeur au Département de littérature de l’Université des sciences sociales et humaines de l’Université nationale de Hanoï, de l’importance de la fête du printemps dans la culture populaire vietnamienne.

Veuillez expliquer brièvement la coutume de la fête du printemps dans la culture populaire vietnamienne ?

"Le printemps est la période où la vie nouvelle naît, l’été est la période où les plantes et les animaux mûrissent, l’automne est la période où les plantes se fanent et l’hiver est la période où les êtres vivants se reposent". C’est ainsi que nos ancêtres à travers l’Orient ont compris les saisons depuis plus de 2.000 ans.

Ce concept s’applique à la plupart de l’humanité. L’idée que "le ciel et l’homme correspondent" suggère que les êtres humains resteront à jamais partie intégrante des cycles sans fin de la nature.

Même aujourd’hui, alors que les villages se développent avec des pièces climatisées et de hauts bâtiments, ils existent toujours dans l’environnement naturel. Après avoir enduré un hiver froid – où de nombreux endroits sont recouverts de givre et de neige – le printemps arrive. Les arbres bourgeonnent, fleurissent et portent des fruits. Les oiseaux volent et chantent, et les ruisseaux et les rivières coulent à nouveau.

Photo : VNA/CVN

Les humains vivent la même transformation. La vitalité de chaque personne semble s’éveiller, en harmonie avec le rythme du printemps. Vivre en communauté et synthétiser cette énergie est à l’origine de la fête du printemps.

Les fêtes du printemps sont principalement des fêtes de village, enracinées dans des traditions rurales avec une profonde signification populaire. Quelle que soit la forme qu’elle prend, la fête du printemps reste avant tout une fête du peuple, façonnée par des concepts de synthèse, de performance, de conscience de soi, de communauté et de liens ancestraux. Ces éléments définissent ensemble les valeurs humaines de la fête du printemps.

Comment cette coutume s’est-elle maintenue et développée au fil du temps ?

La préservation et le développement de la fête du printemps sont deux aspects parallèles de son évolution. La préservation des traditions assure la continuité, tandis que le développement permet à la fête de s’adapter aux conditions sociales changeantes.

Tout au long de l’histoire, les catastrophes naturelles, les épidémies, les guerres et les mauvaises récoltes ont parfois interrompu les fêtes. Cependant, lorsque la paix revient, les fêtes sont relancées, élargies et remodelées pour répondre aux attentes de la population. Après un demi-siècle de guerre, la politique du Dôi moi (Renouveau) en 1986 a marqué le début d’un renouveau culturel. Depuis lors, la fête du printemps a progressivement retrouvé son dynamisme. Ce renouveau reflète la résilience des communautés et souligne les valeurs de paix et de reconstruction.

Comme de nombreuses traditions mondiales, la fête du printemps vietnamienne sert de pèlerinage à des millions de personnes, les reconnectant à leurs racines ancestrales, à leurs villages, à leurs dieux tutélaires et à leur patrimoine culturel.

Photo : VNA/CVN

Cependant, contrairement à d’autres pèlerinages vers des sites sacrés singuliers, comme le Gange, l’Indus, le Vatican ou la Mecque, la fête du printemps ne se limite pas à un seul endroit. Au contraire, elle s’étend à toutes les régions, formant une identité culturelle unique au sein du paysage mondial.

La préservation et la communication de cette identité culturelle sont une responsabilité collective. Elle permet non seulement de préserver le patrimoine, mais aussi d’enrichir l’esprit humain. C’est là l’importance du patrimoine des fêtes.

Selon vous, quels sont les beaux aspects de la fête du printemps qui devraient être préservés et quelles coutumes devraient être modifiées pour s’adapter à la vie moderne ?

L’étude des festivals du monde entier révèle à la fois des traditions chères et des coutumes désuètes. Les chercheurs ne se contentent pas de documenter, de classer et d’expliquer les festivals, ils évaluent également leurs valeurs culturelles. La beauté de la fête du printemps réside dans sa capacité à favoriser la communauté, la joie et la continuité culturelle.

En même temps, il faut reconsidérer les coutumes désuètes, celles qui ne sont pas civilisées ou qui sont en contradiction avec les principes culturels modernes. Il s’agit notamment de l’abattage cruel d’animaux sacrificiels, de la superstition, des dépenses extravagantes, des flambées de violence, des jeux de hasard, de l’abus d’alcool, de la commercialisation des pratiques religieuses, des détritus et de la déforestation. Ces problèmes doivent être identifiés et progressivement résolus pour préserver l’esprit positif de la fête tout en l’adaptant à la société contemporaine.

Photo : VNA/CVN

À l’ère des échanges culturels mondiaux, les sociétés doivent être sélectives dans ce qu’elles préservent. La couverture médiatique ne doit pas seulement servir à attirer le public par curiosité, mais aussi à mettre en valeur les aspects uniques et positifs de la culture vietnamienne. Cette identité culturelle sert de passeport national, d’emblème du patrimoine qui doit évoluer en harmonie avec la civilisation moderne et la bonté humaine.

Que pensez-vous des fêtes de printemps récemment restaurées ?

La renaissance des fêtes de printemps, mêlant tradition et adaptation créative, est remarquable et louable. Comme une rivière qui coule, les fêtes évoluent en permanence. De près, chaque fête apparaît comme une version unique d’elle-même ; Pourtant, dans un sens plus large, les traditions sont façonnées pour les générations futures.

Cependant, aucun renouveau n’est sans faille. Tout comme la recherche scientifique peut conduire à des erreurs, la gestion et l’investissement des festivals n’utilisent pas encore pleinement l’expertise des artistes professionnels et des directeurs culturels. Cette sous-utilisation des experts, parfois appelée "gaspillage de cerveaux sur le lieu de travail", empêche les festivals d’atteindre leur plein potentiel culturel. Une approche plus collaborative, impliquant des professionnels bien formés, pourrait élever les festivals modernes tout en préservant leur authenticité.

Alors que les festivals vietnamiens continuent d’évoluer, leur succès dépendra de la recherche d’un juste équilibre entre la préservation du patrimoine et l’acceptation du progrès.

VNA/CVN