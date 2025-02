Promouvoir l’amitié Vietnam - Chine entre les jeunes générations

Les médias chinois et vietnamiens devraient activement exploiter et diffuser des récits sur l’amitié Chine - Vietnam à travers les différentes périodes historiques, afin de permettre aux générations futures de mieux comprendre cette solidarité exceptionnelle.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a estimé Lei Xiaohua, chercheur et vice-directeur de l’Institut d'études sur l'Asie du Sud-Est de l'Académie des sciences sociales du Guangxi, lors d’une interview avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine, ainsi que de l’"Année des échanges humanistes Vietnam - Chine".

Un exemple concret mentionné par Lei Xiaohua est le documentaire "Bên dòng Nam Khê 2" (Sur les rives du Nam Khê 2), diffusé à la fois au Vietnam et en Chine les 18 et 19 janvier derniers. Ce film, réalisé conjointement par les parties vietnamienne et chinoise, relate avec émotion l’histoire d’un hôpital chinois ayant soutenu le Vietnam lors de sa lutte contre les envahisseurs. Le documentaire met également en avant la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.

Lei Xiaohua a rappelé le discours prononcé par le président chinois Xi Jinping le 13 décembre 2023 à Hanoï, qui soulignait les activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh au Guangxi dans les années 1920. Le Guangxi conserve encore aujourd’hui des sites historiques importants, qui illustrent l’amitié profonde entre les deux Partis et les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Lei Xiaohua a suggéré que les organes de presse des deux pays collaborent pour produire des contenus médiatiques tels que des reportages, documentaires et articles, autour du thème du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et de l’« Année des échanges humanistes » entre les deux pays. Les instituts d’études des deux pays pourraient aussi publier des ouvrages spéciaux, pour préserver les valeurs culturelles et renforcer la compréhension mutuelle.

Les deux nations, partageant des frontières et des similitudes culturelles, devraient également organiser régulièrement des échanges transfrontaliers, tels que des rencontres entre résidents, des compétitions sportives ou des festivals touristiques, afin de renforcer l’amitié entre leurs peuples. En outre, les deux pays devraient intensifier leur coopération touristique.

Enfin, Lei Xiaohua a affirmé la nécessité de créer davantage de forums et d’opportunités pour les jeunes afin qu’ils puissent échanger et exprimer leurs talents. Des activités telles que le programme "Sur les traces du Président Hô Chi Minh", où des jeunes vietnamiens découvrent des lieux historiques au Guangxi, constituent des exemples exemplaires. De plus, des plateformes numériques peuvent être utilisées pour inviter les jeunes des deux pays à discuter de sujets tels que la technologie, l’environnement et la culture, renforçant ainsi les liens d’amitié et de compréhension mutuelle.

VNA/CVN