La visite du chef du Parti à Singapour créera un nouvel élan dans les relations bilatérales

Plus de 50 ans après l’établissement des relations diplomatiques (1973-2024), et notamment plus de dix ans du partenariat stratégique Vietnam - Singapour (2013 - 2024), les relations entre les deux pays continuent de se développer. En particulier, la visite à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, devrait créer un nouvel élan, notamment dans les domaines de l'innovation, des énergies renouvelables et de la transformation numérique, conformément aux orientations de développement durable des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Des experts affirment que les relations entre le Vietnam et Singapour se sont fortement développées depuis l’établissement de leur partenariat stratégique en 2013. Singapour occupe actuellement le 2ᵉ rang parmi les 147 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 3.915 projets en cours et un fonds d'investissement total enregistré de plus de 83 milliards de dollars. Les investisseurs singapouriens participent à 18 des 21 industries et secteurs et sont présents dans 54 des 63 provinces et grandes villes du Vietnam.

L’un des symboles de cette réussite est les parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP). Le premier VSIP a été inauguré en 1996 à Binh Duong (Sud). Aujourd'hui, 18 VSIP sont présents dans 10 villes et provinces vietnamiennes. Ceux ayant été mis en service ont attiré plus de 18 milliards de dollars d'investissement, hébergeant environ 900 projets et générant plus de 300.000 emplois.

D'autre part, au 30 novembre 2024, les investisseurs vietnamiens avaient investi dans 180 projets à Singapour, avec un capital enregistré total de plus de 668,4 millions de dollars. Les investissements vietnamiens à Singapour sont principalement injectés dans les sciences et technologies, l’information et la communication.

En outre, le Vietnam et Singapour ont étroitement collaboré au sein d’organisations et de forums multilatéraux tels que les Nations unies, l’ASEAN, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Dialogue Asie-Europe (ASEM), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Selon Cao Xuân Thang, conseiller au commerce du Bureau commercial du Vietnam à Singapour, Singapour est un marché de consommation relativement petit, mais il abrite de nombreuses multinationales et constitue un pôle régional et mondial majeur d'information, de commerce, de finance et de logistique. De plus, c’est aussi une plaque tournante majeure du transit aérien international, une porte d’entrée très importante vers l’Asie, l’Asie du Sud-Est en particulier, dont le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En particulier, l’accord de partenariat économique global entre le Vietnam et Singapour, signé en décembre 2020, a ouvert de nombreuses opportunités dans le domaine du commerce. En janvier 2025, le Vietnam est devenu le 9e partenaire commercial de Singapour, avec un commerce bilatéral de plus de 3,39 milliards de dollars singapouriens, soit une augmentation de 16,83%. Ce résultat a également permis au Vietnam de devenir le 15e plus grand partenaire d’exportation de Singapour et son 8e plus grand partenaire d’importation.

Outre la coopération dans le domaine du commerce, l’industrie, l’énergie, l’économie numérique, l’économie verte, propre et durable, sont des domaines potentiels, notamment la mise en œuvre substantielle et efficace du partenariat économie numérique - économie verte établi en 2023 pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Pour exporter les marchandises de manière durable vers Singapour, Cao Xuân Thang recommande aux entreprises d'étudier attentivement les informations sur le marché, de saisir les fluctuations sur le marché afin d’élaborer de bonnes stratégies d’exportation. Singapour étant de plus en plus prudent dans sa politique commerciale et évitant de dépendre de quelques marchés d’exportation et d’importation, cela constitue une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de renforcer leur présence sur ce marché et d'augmenter leurs exportations. Enfin, les entreprises doivent appliquer les nouvelles méthodes de gestion et la transformation numérique pour réduire leurs coûts de production et accroître leur compétitivité, ainsi que renforcer les activités de promotion du commerce.

VNA/CVN