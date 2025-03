Le secrétaire général Tô Lâm rencontre des Vietnamiens de Singapour

Dans le cadre de leur visite officielle à Singapour du 11 au 13 mars, dans la soirée du 11 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse ont rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam à Singapour, ainsi que plus de 200 représentants de la communauté vietnamienne vivant dans le pays.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a indiqué qu’environ 25.000 Vietnamiens résident, étudient et travaillent actuellement à Singapour. Il a précisé que de nombreux professeurs et docteurs vietnamiens enseignent et mènent des recherches dans les universités et instituts de recherche de premier plan à Singapour. En outre, un grand nombre d’entrepreneurs vietnamiens ont lancé leurs entreprises et sont actifs dans des secteurs clés tels que la technologie, la finance, la logistique et les services à Singapour.

Les représentants de la communauté vietnamienne ont exprimé leur soutien et leur confiance envers les récentes décisions majeures du Parti et de l’État, qui visent à créer des avancées pour le développement rapide du pays dans les années à venir.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que cette visite à Singapour vise à approfondir les relations bilatérales et les rendre plus efficaces dans tous les domaines. Il a également affirmé qu’il continuerait à encourager Singapour à soutenir et à faciliter l’intégration de la communauté vietnamienne dans la société locale, en leur permettant de vivre, d’étudier et de travailler dans des conditions stables, tout en contribuant activement au développement du pays d’accueil et au renforcement des liens bilatéraux.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le secrétaire général a remercié les Vietnamiens d’outre-mer pour leurs contributions au Vietnam. Il a partagé avec eux les évolutions récentes du pays et les objectifs de développement à venir, tout en appelant la diaspora vietnamienne, en particulier la communauté au Singapour, à maintenir leur unité et leurs efforts collectifs pour contribuer à la réalisation de ces objectifs.

Il a encouragé la communauté vietnamienne à rester solidaire, à bâtir ensemble une communauté prospère et dynamique, à promouvoir la beauté du Vietnam auprès de la communauté internationale et à jouer un rôle de pont solide dans les relations entre les deux pays.

Enfin, le secrétaire général Tô Lâm a exhorté l’ambassade du Vietnam à Singapour à poursuivre ses efforts dans l’accompagnement de la communauté vietnamienne et à renforcer les services de protection consulaire pour les ressortissants vietnamiens.

VNA/CVN