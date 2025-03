La visite d'État du SG Tô Lâm en Indonésie largement couverte par des médias indonésiens

La presse indonésienne a rapporté le 10 mars la visite d'État du secrétaire général (SG) du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm et de son épouse, accompagnés d'une délégation vietnamienne de haut rang, à l'invitation du président indonésien et président du Mouvement de la grande Indonésie (Gerindra) Prabowo Subianto.

L'agence de presse nationale Antara, le journal Kompas et de nombreux journaux ont rapporté la cérémonie solennelle d'accueil du secrétaire général Tô Lâm et sa suite au Palais présidentiel - Palais Merdeka, à Jakarta, le 10 mars avec les plus hauts rituels.

Les journaux indonésiens ont également fait état d’activités antérieures. Le journal Tempo a publié un article indiquant que lors de l'événement célébrant le 30e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN, qui s'est tenu le 10 mars au siège du Secrétariat de l'ASEAN, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné le rôle du secrétaire général du Parti, Tô Lâm pour le Vietnam et l'ASEAN pendant une période de nombreuses évolutions.

De même, en citant les propos du secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, Liputan6 a précisé que sous la direction du secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de développement national. Liputan6 a également cité le discours politique du dirigeant vietnamien au siège du Secrétariat de l'ASEAN, qui a décrit un certain nombre d'orientations majeures pour promouvoir les valeurs stratégiques de l'ASEAN et renforcer le prestige et le rôle de l'ASEAN dans les temps à venir.

En outre, les journaux et agences de presse indonésiens ont également rapporté que le secrétaire général Tô Lâm et son épouse Ngô Phuong Ly avaient assisté au concert célébrant le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Indonésie, qui s'est tenu dans la soirée du 9 mars au théâtre Ciputra.

