Vietnam - Singapour : un potentiel de coopération à exploiter

Le Vietnam et Singapour disposent d’un vaste potentiel pour hisser leurs relations à un niveau supérieur, a affirmé Vu Minh Khuong, expert vietnamien à l’École de politique publique Lee Kuan Yew (Lee Kuan Yew School of Public Policy), lors d’une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Singapour.

D’après lui, Singapour, l’un des pays les plus développés d’Asie du Sud-Est, joue un rôle central en tant que partenaire clé des grandes puissances, notamment les États-Unis et la Chine. Dans ce contexte, le renforcement des liens avec Singapour reflète la vision stratégique du Vietnam et témoigne de l’engagement fort de ses dirigeants à impulser des transformations significatives dans un avenir proche.

Les deux nations ont de nombreuses opportunités pour approfondir leur partenariat stratégique global, exploitant ainsi pleinement leur potentiel de coopération mutuelle.

Face aux évolutions complexes du paysage international, ces relations revêtent une importance encore plus particulière, a souligné l’expert.

Il a également identifié trois domaines clés auxquels le Vietnam devrait accorder une attention prioritaire dans cette nouvelle ère : l’amélioration des institutions et des mécanismes, le développement des sciences, des technologies et de l’innovation, ainsi que la prise de décision et la mise en œuvre rapide des politiques.

Selon lui, un rapprochement renforcé entre le Vietnam et Singapour pourrait générer des résultats particulièrement positifs pour les deux pays.

