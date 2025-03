Le Vietnam et l'Indonésie élèvent leurs liens au niveau de partenariat stratégique global

Dans le cadre de sa visite d’État en Indonésie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président du Parti du mouvement de la Grande Indonésie (Gerindra) et président d’Indonésie, Prabowo Subianto, ont présidé dans l’après-midi du 10 mars, une conférence de presse pour annoncer les résultats de leur entretien et l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

S’exprimant à la presse, le dirigeant indonésien a déclaré que le Vietnam et l'Indonésie ont élevé leurs liens au niveau de partenariat stratégique global, marquant une étape importante dans la célébration du 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Selon lui, sur le plan économique, les deux parties se sont mises d’accord sur l’objectif du commerce bilatéral de 18 milliards de dollars et de parvenir bientôt l’équilibre commercial. Elles ont également convenu de promouvoir leur coopération dans les sciences et les technologies, l'innovation, les technologies de l'information, l'économie numérique, l'économie verte, l'économie numérique, l'innovation…

Les deux dirigeants ont apprécié la coordination régulière et le soutien mutuel des deux pays au sein des forums et organisations régionales et internationales, notamment au sein de l’ASEAN.

Le président indonésien a déclaré qu'il se rendrait bientôt au Vietnam avant de saluer les accords récemment signés qui contribueraient au développement socioéconomique des deux pays.

De son côté, le chef du PCV a exprimé sa satisfaction devant le succès de son entretien avec le président indonésien Prabowo Subianto, lors duquel les deux parties ont convenu que les liens Vietnam - Indonésie ont connu un développement vigoureux ces derniers temps, devenant de plus en plus approfondies et efficaces dans tous les domaines.

Coopération dans plusieurs domaines

Les échanges de délégation à tous les niveaux et des mécanismes de coopération bilatérale sont maintenus régulièrement. La coopération bilatérale dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce et des investissements, de l’agriculture, de la connectivité aérienne, du tourisme et les échanges entre les deux peuples sont de plus en plus substantiels et efficaces.

Les deux pays se coordonnent et se soutiennent régulièrement dans les forums régionaux et internationaux, notamment l’ASEAN, les Nations unies, le Mouvement des non-alignés… Ils adhèrent fermement à la position de principe de l’ASEAN sur les questions de sécurité et de développement régionales et mondiales et soutiennent la promotion du développement durable et équitable des sous-régions de la région, notamment la sous-région du Mékong.

Sur la base d'une bonne amitié traditionnelle, des réalisations solides, d’une compréhension et d’une confiance mutuelles et en partageant de nombreuses similitudes dans les intérêts et les priorités stratégiques, ainsi qu'une vision commune sur la sécurité, la prospérité et le développement durable dans la région, le Vietnam et l’Indonésien annonce la mise à niveau des relations bilatérales vers un partenariat stratégique global, a déclaré Tô Lâm.

L'établissement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Indonésie est une étape historique, ouvrant une nouvelle ère pour leur coopération dans tous les canaux et domaines, rendant les relations bilatérales de plus en plus profonde, plus substantielle et plus efficace, au bénéfice des peuples des deux pays, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, a ajouté le chef du PCV.

Auparavant, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm et le président indonésien Prabowo Subianto ont assisté à l'échange de documents de coopération entre les deux pays.

